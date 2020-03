Flora Canto e Martina, moglie e figlia Enrico Brignano/ Lui: “Sono fortunato”

Flora Canto e Martina sono moglie e figlia di Enrico Brignano, l’attore protagonista del terzo appuntamento de “L’Intervista”, il programma condotto da Maurizio Costanzo nella seconda serata di Canale 5. L’eclettico e amatissimo attore e regista acclamato al cinema, a teatro e in tv si racconterà in un’intervista imperdibile in cui ripercorrerà alcuni dei momenti più importanti della sua vita professionale, ma anche privata. In particolare si soffermerà sulla bellissima storia d’amore con Flora Canto, ex tronista di Uomini e Donne, con cui ha ritrovato la felicità e ha scoperto la grande gioia di diventare papà. Dopo il matrimonio fallito con Bianca Pazzaglia, Brignano ha incontrato Flora con cui in passato ha partecipato anche al Maurizio Costanzo Show come ha ricordato lo stesso giornalista e conduttore “tu hai avuto un primo matrimonio e poi l’incontro con Flora… ricordo quando siete venuti al Costanzo Show e lì ho pensato sarebbe stata la donna della tua vita…”. L’incontro con Flora ha cambiato la vita dell’attore che ha confessato: “Dio mi ha dato un’altra possibilità per essere felice, sono fortunato, quindi non smetterò mai di ringraziarlo”.

Enrico Brignano: “A Bergamo ho capito che Flora Canto era la donna giusta”

Durante “L’intervista” rilasciata a Maurizio Costanzo su Canale 5, Enrico Brignano ha raccontato quando ha capito che Flora Canto sarebbe stata la donna giusta della sua vita. C’è stato un momento ben preciso che l’attore e regista ha condiviso con minuzia di dettagli a Costanzo: “a Bergamo quando stavamo debuttando con lo spettacolo “Tutto suo padre”, ero fragilissimo a quell’epoca, e durante le prove. Abbiamo riso… non credo di aver riso così tanto in vita mia… e quel riso era liberatorio, creativo, fantastico…”. Un amore importante quello tra Enrico e Flora che li ha spinti al matrimonio e poco dopo a decidere di allargare la famiglia. Martina è la primogenita dell’attore che descrive come un miracolo, come una fortuna. Con l’arrivo di Martina la vita di Enrico è cambiata ancora una volta regalandogli la gioia immensa di diventare papà: “è stato talmente tanto il momento di attesa, questa sorta di “attendant Godot”, che per la vita mi ha permeato, aspettare il momento giusto che averla a 50 anni è bellissimo”.



