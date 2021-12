Flora Canto e Martina: moglie, figlia Enrico Brignano/ Stories “hot” scaldano il web

Flora Canto è la moglie del celebre attore romano Enrico Brignano. Anche lei, come la sua dolce metà, lavora nel mondo della televisione e dello spettacolo. Ha debuttato in tv prendendo parte ad un’edizione di Uomini e Donne, poi è stata per un periodo della sua vita legata al conduttore Filippo Bisciglia, con cui le cose evidentemente non sono andate per il verso giusto. In questo periodo natalizio la showgirl ha creato parecchio scompiglio sui social, postando alcune stories davvero bollenti.

La moglie di Enrico Brignano, nonché mamma di Martina, ha lasciato di sasso i suoi fan mostrandosi con un look molto sensuale e appariscente, in pieno tema natalizio. Un gesto che a quanto pare è stato apprezzato dai tanti suoi follower, che quotidianamente la seguono e la sostengono a distanza nelle sue iniziative social.

Flora Canto e lo scherzo al marito Enrico Brignano

Nelle scorse settimane, Flora Canto è stata protagonista di uno scherzo al marito Enrico Brignano, architettato e organizzato insieme alla redazione de Le Iene. Sostanzialmente, la showgirl, contribuisce a far credere al marito di essere stato denunciato per un danno causato dalla sua barca. L’attore comico, almeno all’inizio, non sembra dare troppo peso alla questione perché non sale sull’imbarcazione da mesi.

Ma quando scopre – grazie ad un complice delle Iene – che il danno sarebbe stato provocato di nascosto dalla moglie Flora Canto crolla nello sconforto più profondo. “Non c’eri tu sopra la barca ma c’era la tua compagna e una sua amica”, gli dice l’uomo. “Ho pure le prove e sono 70mila euro di danni, chi me li paga?”. Un siparietto dall’alto tasso di risate, in cui Enrico Brignano cade con tutte le scarpe anche per la bravura di Flora Canto, che regge il gioco de Le Iene per tutto il tempo.

