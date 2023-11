Flora Canto e nonna Diana: “Auguro a tutti di avere una nipote come lei”/ “Chi mi critica ora può tacere…”

Flora Canto, l’orgoglio di sua nonna Flora: “Sono speciale perchè ho una famiglia che mi ama…”

La puntata odierna di Bellamà è stata impreziosita, per gioiosità e bellezza, dalla presenza di Flora Canto e la sua tenera nonna Diana. Insieme si sono raccontate tra carriera, intesa familiare e tanto altro riuscendo a più riprese a commuoversi e commuovere. “Io sono una nonna speciale nel senso che auguro a tutte di avere una nipote come Flora. Cosa mi rende speciale? Intanto il fatto di avere una famiglia che ti ama è veramente una cosa speciale da avere nella vita; veramente ci sono tante persone che non hanno questa fortuna ed io mi reputo speciale per questo motivo”. Inizia così Diana, la nonna di Flora Canto, offrendo subito uno scorcio della bellezza del rapporto con la nipote e con il resto della famiglia.

Flora Canto: "Enrico Brignano? Conosciuto per un provino"/ "Ho portato la sessuologa di Anna Marchesini e..."

Subito dopo le parole di nonna Diana ci ha pensato Pierluigi Diaco ad aggiungere dolcezza al momento; una tenera lettera per descrivere Flora Canto come persona e professionista e con la conduttrice che non è riuscita a trattenere le lacrime. Il conduttore ha concluso la dedica con una domanda emblematica: “Come descriveresti il momento che stai vivendo?”. Il volto de I Fatti Vostri ha così argomentato: “C’è il tempo della semina e quello della raccolta. Ho investito tanto, spesso non si sa perché sappiamo che nel nostro ambiente ci sono anche persone improvvisate. Dietro a quello che si vede spesso c’è invece una gavetta più o meno faticosa. Io ho sposato Enrico, quindi sono diventata nota come ‘moglie di’, ma in realtà questo sogno veniva prima di lui.

Flora Canto: "Enrico Brignano? Conosciuto per un provino"/ "Ho portato la sessuologa di Anna Marchesini e..."

Flora Canto e la stoccata alle “detrattrici”: “Ora ho imparato a fare tutto…”

Proseguendo nell’intervista a Bellamà i toni si sono poi fatti più ironici e leggeri con Flora Canto incalzata sulle critiche ricevute spesso dalle colleghe piuttosto che dai colleghi. “ Io ho imparato a cantare, recitare e condurre così possono stare zitte e continuare a fare le loro cose. C’è sempre da migliorare, ad esempio soffro molto cantare; lo faccio perché mi costringono”. Ha preso poi la parola nuovamente nonna Diana per descrivere sua nipote dal punto di vista caratteriale: “I difetti, come tutti gli esseri umani, li abbiamo. Naturalmente qualcosa può essere diverso dalle aspettative ma i pregi sono sempre molti di più. Si autocritica, non è mai contenta di quello che fa. Un pregio? E’ generosa perchè lei è bella dentro e fuori, sono di parte però è così”.

Flora Canto: "Enrico Brignano? Conosciuto per un provino"/ "Ho portato la sessuologa di Anna Marchesini e..."

La conversazione tra Flora Canto, nonna Diana e Pierluigi Diaco è poi proseguita con il prossimo appuntamento della conduttrice; sarà infatti, dal 12 dicembre, al timone di un nuovo programma in seconda serata su Rai Due al fianco di Enrico Ruggeri. Quest’ultimo ha tra l’altro colto l’occasione per un simpatico videomessaggio: “Come vediamo siamo in sala prove e stiamo preparando tutto; vedrai che ti divertirai anche tu e ti aspettiamo a braccia aperte. Sarà una novità per la televisione italiana quello che stiamo preparando”. La puntata è proseguita tra giochi e simpatici interventi mettendo ulteriormente in evidenza la bellezza del rapporto tra Flora Canto e la sua tenera nonna Diana.











© RIPRODUZIONE RISERVATA