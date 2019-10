Flora Canto è Orietta Berti/ Video, un percorso fatto di ostacoli (Tale e Quale Show)

Come sta andando il percorso di Flora Canto a Tale e Quale Show 2019? Nella puntata della scorsa settimana, la concorrente ha conquistato il settimo posto con 44 punti. A questo vanno aggiunti i precedenti 109, per un totale di 153, che non le permettono di oltrepassare la fascia intermedia della classifica finale. Oggi avrà modo di mostrare le sue doti canore trasformandosi in Orietta Berti, il noto usignolo di Cavriago. Le verrà assegnato un brano dell’esordio, come Io tu e le rose del ’67, oppure l’immortale La barca non va più, con cui la Berti è riuscita ad entrare fra i finalisti del Festival di Sanremo di quell’anno? “Faremo l’ennesimo miracolo”, anticipa intanto la Canto su Instagram, mostrando una piccolissima anticipazione. In realtà si tratta solo delle lenti a contatto colorate, ma i fan che la conoscono bene hanno subito notato la differenza. Clicca qui per guardare la foto di Flora Canto. Altri invece si chiedono se la Berti deciderà di raggiungere la sua imitatrice e se farà una piccola incursione nel programma di Carlo Conti, magari regalando al pubblico da casa anche un duetto con la concorrente.

Flora Canto è Orietta Berti, Tale e Quale Show: “Qualche problema di intonazione”

Non si riesce ancora a sollevare Flora Canto, nonostante la bravura dimostrata a Tale e Quale Show 2019. Soprattutto con la sua versione di Olivia Newton John, che le ha permesso di arrivare in pista non solo con il brano You’re The One That I Want, ma riproponendo anche una coreografia sulla scia del musical Grease. Supportata dal corpo di ballo, l’abbiamo vista scatenatissima e pronta a mettersi in gioco. Peccato che i giudici non abbiano avuto pareri favorevoli nei suoi confronti, soprattutto Loretta Goggi. Complimenti a parte, la giudice ha sottolineato di aver individuato “Qualche problema di intonazione” nel corso della performance. In disaccordo però il pubblico presente, che le ha subito fischiato. Trasformazione fisica quasi perfetta invece, come ha notato Vincenzo Salemme: “La trovo proprio identica. Trucco eccezionale”. Per il giudice però è stato il ballo a penalizzarla nella performance, a causa del fiato corto da gestire. “Eri molto precisa, hai dovuto armonizzare tanto e non era semplice. Poi secondo me sei riuscita a portare Sandy”, ha concluso Serena Rossi. Clicca qui per rivedere il video di Flora Canto.

Direzione Orietta Berti





