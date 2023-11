Flora Canto: “Enrico Brignano? Conosciuto per un provino”/ “Ho portato la sessuologa di Anna Marchesini e…”

Flora Canto e il corteggiamento del marito Enrico Brignano

Flora Canto, ospite di Caterina Balivo nel corso della puntata de La volta buona del 16 novembre, si racconta a 360 gradi svelando anche alcuni aspetti inediti della sua vita privata. L’attrice e conduttrice ha spiegato di essere nella fase più bella della sua vita e di ringraziare ogni giorno per tutto ciò che la vita ha deciso di donarle, in primis il marito e i figli. Quello che vive Flora Canto con Enrico Brignano è un amore importante e che cresce giorno dopo giorno. La Canto, nella sua lunga chiacchierata con Caterina Balivo, ha così svelato di essere stata conquistata da un corteggiamento particolare del marito.

“Mi ha saputa corteggiare a modo suo perché so che a te arrivavano molti fiori, a me arrivavano piante di peperoni, castagne, mandarini. Nella sua semplicità mi ha fatto innamorare e lo fa ancora oggi perché ieri sono tornata a casa e ho trovato un kg di castagne”, ha svelato.

Flora Canto e il provino con Enrico Brignano

Enrico Brignano e Flora Canto si sono incontrati grazie ad un provino. Dopo aver saputo che l’attore stava cercando “moglie” per un nuovo spettacolo teatrale, la Canto ha deciso di mettersi in gioco. “Cercava un’attrice che l’avrebbe affiancato in uno spettacolo teatrale…Quelle primi di me avevano portato tutte cose impegnate…Io avevo scelto invece la Marchesini con la sessuologa…”, ha svelato l’attrice.

La Balivo ha così mandato in onda proprio un filmato di Anna Marchesini e, al termine del video, la Canto ha commentato così: “Che meraviglia, certo non era così il mio provino…L’obiettivo mio era quello di avvicinarmici…”. Dal provino all’amore il passo è stato breve. Dopo la nascita di due figli, per la coppia è arrivato anche il matrimonio in seguito ad una proposta di matrimonio “stupenda. Non me l’aspettavo”, ha concluso.











