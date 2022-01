Flora Canto, l’operazione nel 2019/ “Ho tolto la colecisti, l’appendice e un’ernia”

Flora Canto: operata d’urgenza nel 2019

Nell’esatte 2019 Flora Canto, compagna di Enrico Brignano, si è sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza. “È stata un’estate alternativa fatta di flebo, digiuni ed un intervento andato bene, grazie a Dio. Anche se preferivo tramonti, mare e aperitivi. Vorrei ringraziare pubblicamente il prof. Bracci per l’amore e la pazienza con cui mi ha curato, tutti gli infermieri e infermiere che mi hanno accudito nel migliore dei modi, la mia dolce famiglia che mi è stata vicino e soprattutto la mia dolce metà”, aveva scritto a fine agosto su Instagram, annunciando le sue dimissioni dopo 10 giorni in ospedale. Qualche settimana dopo Flora Canto, in un’intervista a “Diva e donna”, ha spiegato nei dettaglio l’intervento a cui si è sottoposta.

Flora Canto: “Tre asportazioni chirurgiche”

“Ho tolto la colecisti, l’appendice e un’ernia. Il fegato me l’hanno lasciato … ho pensato che lo devo “dare” a Tale e Quale Show! Ora sono qui, sto bene, il peggio è passato, sono in fase di guarigione in maniera rapida anche perché devo essere pronta per le dirette tv. Di carattere sono una persona che cerca di sdrammatizzare i problemi il più possibile, quindi “The show must go on”…”, ha racconto Flora Canto a “Diva e donna”. Stefano Bona, responsabile della sezione di Chirurgia Generale e Day Surgery di Humanitas, ha spiegato sul settimanale cosa è accaduto alla showgirl: “La colecisti, o cistifellea, è un piccolo sacco di circa 10cm fondamentale per la digestione. Si trova sotto al fegato ed è il deposito della bile, la sostanza prodotta dal fegato e qui immagazzinata prima di essere immessa nell’intestino. Quando alcune delle sostanze che formano la bile si solidificano, nella cistifellea si formano calcoli che si annunciano con dolore addominale. In presenza di sintomi e quando la cistifellea è infiammata, il trattamento sarà probabilmente di tipo chirurgico, in laparoscopia”.

