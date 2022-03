Flora Canto, Martina e Niccolò Brignano, compagna e figli Enrico Brignano/Proposta all’Arena

Enrico Brignano è in grado di strappare una risata nei suoi spettacoli, in Tv e a teatro, mentre nella sua vita privata è decisamente più ligio. Ormai da anni, infatti, l’artista romano ha trovato la serenità al fianco di Flora Canto, che si è fatta conoscere in veste di tronista a “Uomini e donne“. I due hanno costruito una famiglia grazie ai loro bambini, Martina e Niccolò, ma sono uniti anche sul lavoro: celebre è la loro “gag del lettone“, che ricorda molto quella di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello.

Maurizio Sirti ex marito Paola Taverna/ Divorziati da tanti anni: hanno un figlio e..

A coronare il loro rapporto ora manca solo il matrimonio. Il grande momento potrebbe essere vicinissimo, anche se per ora non è stata fissata una data.

Flora Canto, Martina e Niccolò Brignano: chi sono gli amori di Enrico

Enrico Brignano ha voluto fare la fatidica proposta alla sua Flora in pubblico, seguendo l’esempio di quanto fatto anni prima da Fedez con Chiara Ferragni. Entrambi, infatti, hanno scelto una location suggestiva, ma allo stesso tempo romantica come l’Arena di Verona.

Adriana Marciò, chi era nonna Irama?/ "Ovunque Sarai è per lei: la scrissi mentre..."

E’ stata proprio la Canto a raccontare l’emozione provata in quel momento così speciale: “Grazie Verona, la tua magia mi ha regalato la proposta che Giulietta ha sempre desiderato – ha scritto sul suo profilo social -. Sarà difficile dimenticare questo giorno. Ti amo Enrico Brignano”. Il tutto è stato ovviamente coronato da un anello di brillanti.

LEGGI ANCHE:

Tiziana Etruschi, moglie Pasquale 'Lillo' Petrolo/ Molto riservati: niente figli e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA