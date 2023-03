Flora Canto “Miei genitori si separarono quando avevo 3 anni”/ “Con Enrico Brignano…”

Flora Canto, ospite della trasmissione di Rai Uno “Oggi è un altro giorno”, ha confessato alla padrona di casa, Serena Bortone, di non avere subìto traumi connessi alla separazione dei suoi genitori. In particolare, la moglie di Enrico Brignano ha detto: “Avevo tre anni quando si sono divisi, ma per me loro sono il giorno e la notte e io sono la loro unica cosa in comune. Mia mamma mi ha insegnato i valori, che sono sacri e che mi hanno dato la stabilità e la fermezza che ho tuttora. Mio papà mi ha insegnato ad apprezzare la vita e a godermela al meglio”.

FLORA CANTO: “FRA ME ED ENRICO, QUELLA PIÙ OTTIMISTA SONO IO”

Successivamente, Flora Canto ha svelato che tra lei ed Enrico “sono io la più ottimista. Lui, come tutti i maschi, quando si sveglia col piede sbagliato… Però poi si riprende! Non vive però, grazie a Dio, la depressione dei comici. Ha il suo caratterino, diciamo che è più ottimista nel lavoro che nella vita di tutti i giorni. Quando ci siamo conosciuti io lavoravo con la Nazionale Cantanti, dunque incontravo tanti uomini famosi, ma nessuno di loro mi aveva colpito. Quando ho trovato Enrico per un provino, speravo che non mi prendesse perché avevo già capito che mi piaceva”.

