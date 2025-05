Flora Canto, la moglie di Enrico Brignano, è al suo fianco ormai da diversi anni. Tra loro la storia d’amore è cominciata in maniera atipica: lui era già stato sposato, ma con un matrimonio finito alle spalle, lei invece era molto più giovane di lui. Dopo aver cominciato una storia d’amore, è stato proprio Brignano a lasciare Flora, per poi pentirsene e raggiungerla sul lungomare di Sabaudia per farsi perdonare. A raccontare quella giornata tragicomica è stata proprio Flora Canto a “Nove”: “Io stavo facendo un servizio e lui stava dietro a una duna di sabbia. Io ero con un vestito lunghissimo dentro l’acqua. L’assistente fotografo venne da me e mi disse che c’era un maniaco dietro un cespuglio. Volevano chiamare i carabinieri. Quando l’ho riconosciuto, mi sono vergognata perché ho pensato ‘E ora come lo dico che è Brignano?'”.

Dal canto suo, Enrico Brignano si è “difeso” spiegando nella stessa intervista: “Avevamo litigato e una persona mi disse che si trovava al lungomare di Sabaudia, che è lunghissimo. Quindi ho girato per diverso tempo, poi ho visto la macchina. L’ho trovata, era settembre: lei stava morendo di freddo perché era mezza nuda, usciva dall’acqua”. Quel gesto un po’ grottesco dell’attore e comico è servito però a riconquistare il cuore di Flora: da quel momento, infatti, i due non si sono più lasciati, cominciando una lunga storia d’amore.

Flora Canto, moglie di Enrico Brignano, chi è: mamma dei suoi due figli

Dopo aver cominciato una storia d’amore nel 2014, Flora Canto, la moglie di Enrico Brignano, e l’attore, non si sono più lasciati. Nel 2017 è nata la figlia Martina mentre nel 2021 è arrivato anche Niccolò. L’anno successivo, nel 2022, la coppia è convolata a nozze dopo una scenografica proposta di matrimonio arrivata all’Arena di Verona durante uno spettacolo, l’anno precedente. Il loro amore prosegue dunque più saldo che mai, tra una risata e l’altra.