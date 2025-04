Non solo la moglie di Enrico Brigano: Flora Canto è anche un’attrice e conduttrice di successo che, nel corso degli anni, ha dimostrato il suo talento sul piccolo e grande schermo. Per molti però Flora Canto è la moglie di Enrico Brignano, un’etichetta di cui non si vergogna affatto anzi ci convive oramai da anni. “E’ qualcosa che mi appartiene: io, di fatto, sono la moglie di Enrico” – ha precisato la showgirl dalle pagine di Nuovo Tv. La ex tronista di Uomini e Donne ha però aggiunto: “il problema è quando sei solo quella. Sono anche un’attrice e una conduttrice” e ha dovuto dimostrarlo nel tempo evitando così di ricadere nel classico cliché della moglie di.

La storia d’amore tra Enrico Brignano e Flora Canto prosegue a gonfie vele da circa 11 anni: i due hanno ufficializzato il fidanzamento nel 2014 e da allora non si sono mai più separati. Anzi la coppia nel 2017 ha accolto la primogenita Martina seguita dal figlio Niccolò nato nel 2021.

Flora Canto: “Enrico Brigano? L’ho conosciuto dopo la fine del suo matrimonio”

Nel 2022 Flora Canto e Enrico Brignano sono diventati marito e moglie: una cerimonia di nozze celebrata nella città natale di entrambi con un ricevimento presso l’hotel la Posta Vecchia a Palo Laziale (Ladispoli) a cui hanno partecipato pochissimi amici e colleghi. Ma quando e come si sono incontrati Flora ed Enrico? Dalla pagine di Nuovo Tv la ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato:” l’ho conosciuto dopo la fine di un matrimonio e quando non aveva figli: con me ha creato la sua famiglia”.

Un grande amore, anche se la showgirl non nasconde che per motivi di lavoro spesso sono costretti a stare lontani e questa cosa le pesa non poco. “E’ molto impegnato tra teatro e tv e questa cosa mi pesa” – ha confessato Flora che ha aggiunto – “discutiamo molto per questo”.