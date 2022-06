Flora Canto/ Il matrimonio, il viaggio di nozze e la dedica a Enrico Brignano

Flora Canto, vita e storia d’amore con Enrico Brignano

Flora Canto è un’attrice, conduttrice e presentatrice italiana di 37 anni. In passato è stata una tronista del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi e in seguito ha avuto una lunga relazione con Filippo Bisciglia, il famoso conduttore di Temptation Island. Cose passate ormai, dato che la vita dell’attrice è radicalmente cambiata da quando ha conosciuto il comico Enrico Brignano. I due si erano conosciuti otto anni fa tramite il grande Giancarlo Magalli, che aveva addirittura ironizzato su di loro come coppia. E’ stato un colpo di fulmine, alimentato anche dalla grande ironia che li contraddistingue.

Si sono amati dal 2014 e poi hanno coronato la loro storia con l’arrivo di due figli: Martina (nel 2017) e Niccolò (nel 2021). Il 30 luglio i due convoleranno a nozze e per l’occasione il comico ha dichiarato: “Sono stato molto discreto. Ho pensato di farle la proposta in intimità: all’Arena di Verona, davanti a 6000 persone. Al contrario il matrimonio sarà molto più intimo”. Sul loro rapporto, Flora ha raccontato a Unomattina Estate, che c’è una gerarchia: “Nel lavoro comanda lui e io fingo di accettare tutto, mentre a casa comando io”.

Flora Canto, la dedica di Verissimo sul matrimonio e il loro viaggio di nozze

Flora Canto sposerà a breve Enrico Brignano, per l’occasione ha voluto dedicargli qualche parola con un videomessaggio nello studio di Verissimo. Visto che la conduttrice Silvia Toffanin stava intervistando Enrico e avevano avuto modo di parlare anche del matrimonio, Flora ha voluto sorprenderlo con un messaggio ironico.

L’attrice ha affermato: “Visto che siete li, volevo cogliere l’occasione per parlare di buoni propositi, che ovviamente dovrà fare lui perché io faccio già tutto quello che si dovrebbe fare. Ho qualche piccolo suggerimento: il proposito numero uno è quello di amarmi, onorarmi ed essermi fedele sempre. Il proposito numero due è quello di condividere con me il cellulare tutti i giorni della sua vita, trascorrere ogni momento con me e fare tutto insieme. Cambiare e fare il bagnetto a Niccolò almeno due volte alla settimana, comprare fiori e regali ogni giorno…e per ultimo fare qualche nottata per aiutare questa giovane ragazza madre”. Un messaggio ironico che fa capire quanto sia bella e impegnativa la vita da marito e moglie. In merito al viaggio di nozze invece, staranno qualche giorno in barca tra Ischia e Capri perché non se la sentono di lasciare soli i bambini per troppo tempo.

