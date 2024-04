FLORENCE, RETE 4, ORE 16.45/ Le curiosità e la trama sulla vera storia della cantante lirica (5 aprile 2024)

Florence, le curiosità e la trama del film del pomeriggio: la storia vera

Il film Florence è stato distribuito da Lucky Red ed è riuscito ad ottenere numerosi riconoscimenti e incassi che hanno superato le aspettative. Meryl Streep è stata candidata come miglior attrice per il Premi Oscar ma è stato anche in lizza per i Golden Globe in numerose categorie. Annoverato anche tra i titoli che avrebbero potuto vincere il premio Bafta e i Satellite Awards.

Brando e Raffaella Scuotto innamoratissimi dopo Uomini e Donne/ Weekend insieme: ecco dove

Florence narra la la storia vera di Florence Foster Jenkins, ricca ereditiera con la passione per l’opera, tristemente nota per le sue abilità canore scarse. La donna, insieme al marito fonda il club Verdi con l’intento di finanziare spettacoli lirici (tra cui quelli di Toscanini), l’uomo è un attore appassionato delle tragedie di Shakespeare che non riesce però a mettere in scena al meglio. Florence, nota per la sua giovialità e il modo gentile e accogliente con cui si rivolge agli altri, nasconde però un segreto inconfessabile: da giovane ha contratto la sifilide dal suo primo marito e per questo il suo matrimonio con St.Claire non è mai stato consumato.

Danilo D'Agostino ha una fidanzata?/ Dall'ex Christina Bertevello a oggi: la vita privata dell'attore

Difatti, nonostante il matrimonio, vivono separati e lui ha una tresca con la giovanissima Kathleen. Ormai anziana, Florence decide di prendere lezioni di canto, assume un famoso pianista che la accompagnerà anche durante le sue esibizioni. Il ragazzo fa subito una scoperta scioccante: nonostante il marito e i colleghi elogino Florence per la sua voce, in realtà non sa cantare nè tenere il tempo. Confrontandosi con il marito, scopre che l’uomo per amore la asseconda perché teme che una tale delusione possa peggiorare la sua malattia, portandola alla morte.

Decidono allora di organizzare un recital selezionando personalmente tutto il pubblico tra i propri amici fidati. Alcuni di loro però non riescono comunque a trattenere le risate e per questo motivo, saranno cacciati via dal teatro, senza possibilità di rientrare. Grazie ai finanziamenti dell’ereditiera, Florence decide di registrare un album per le festività natalizie in modo da donarlo agli amici del Club Verdi. Il pianista parla con Florence del marito e scopre che anche lei ha sfruttato il denaro per coprire gli insuccessi dell’uomo.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI 5 PUNTATA 2024/ Cristina e Barbara infiammano la passerella

Inoltre, Florence ha delle abilità nascoste, suona perfettamente il piano e si è persino esibita per il Presidente degli stati Uniti d’America. Dietro i due protagonisti della storia ci sono dunque forti sentimenti che li legano e questo grazie alla narrazione appare chiaro. Cosmè e Florence allora creano una bella canzone da far passare alla radio e la trovata piace molto al pubblico che pensa sia un successo comico. Con sorpresa del marito, le recensioni sono tutte positive, tanto che i due decidono di tener un concerto per invitare i soldati dell’esercito americano che sono impegnati in quella che sarà la seconda guerra mondiale.

Bayfield è estremamente preoccupato e nervoso perché teme che l’esibizione possa trasformarsi in un flop e, per questo motivo, litiga anche con l’amante che realizza, proprio a causa di questo tentativo, che i sentimenti tra i due sono estremamente forti. Anche Cosmè sembra agitato per l’esibizione. Florence è molto spaventata e quasi rinuncia ad esibirsi. Grazie a Cosmè, che deciderà di inserire nel proprio testamento grazie al supporto costante, si esibirà.

Gli amici del club Verdi e i militari, dopo gli iniziali schiamazzi, applaudono la donna e il concerto si conclude con un’ovazione. Tutti sono convinti della bontà d’animo di Florence, ma il giornalista del New York Post non si fa corrompere e afferma che scriverà un articolo con recensione negativa vedendo il concerto come un’offesa alla musica. Il giorno dopo, i due amici cercano di comprare tutte le copie del Post per non far vedere la recensione negativa, mentre Florence incontrando dei soldati inizia a comprendere la verità. Recuperato il giornale, ha un collasso leggendo il trafiletto e comprende dunque che tutti l’hanno sempre presa in giro. In punto di morte, la donna si esibirà nei suoi sogni con una voce straordinaria e affermerà che nessuno potrà dire che lei non ha mai cantato seppur non sapesse cantare.

Florence, diretto da Stephen Frears in onda su Rete 4

Venerdì 5 aprile, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16,30, andrà in onda il film biografico Florence. La pellicola è stata girata nel 2016 e diretta da Stephen Frears, grande regista inglese che raggiunse il successo con la trasposizione cinematografica de Le relazioni pericolose e candidato due volte all’Oscar per Rischiose abitudini e per The Queen – La Regina.

Il cast di Florence vanta nomi di spicco del panorama internazionale tra cui Meryl Streep, protagonista assoluta della pellicola che interpreta Florence Foster Jenkins. Hugh Grant interpreta invece St. Clair Bayfield, il giovane Simon Helber veste i panni di Cosmé McMoon, Rebecca Ferguson è il volto dell’intrigante Kathleen Weatherly e Nina Arianda interpreta Agnes Stark.











© RIPRODUZIONE RISERVATA