Florence Pugh/ Foto in topless quando scopre nomination agli Oscar per Piccole donne

Una gioia incontenibile quella provata da Florence Pugh, l’attrice che ha interpretato il personaggio di Amy March nel riadattamento cinematografico di Piccole donne girato da Greta Gerwig, quando ha scoperto di aver ricevuto un’inattesa, quanto meritata, nomination all’Oscar nella categoria “Miglior attrice non protagonista”. Talmente incontenibile da rischiare di mostrare al mondo il proprio décolleté! Sì, perché come ha mostrato la stessa Florence Pugh sulla sua pagina Instagram, nel momento in cui stava aspettando di conoscere le nomination degli Oscar 2020, la 24enne si trovava completamente nuda nel suo letto. In un primo scatto, che l’attrice ha definito con la didascalia “before the moment”, ovvero “prima del momento”, la si vede chiacchierare amabilmente al telefono come nulla fosse. Poi però…

FLORENCE PUGH, FOTO IN TOPLESS DOPO LA NOMINATION AGLI OSCAR

Poi però arriva una notifica, un messaggio, la conferma che ha ricevuto la nomination all’Oscar nella categoria miglior attrice non protagonista ed è a questo punto che Florence Pugh resta letteralmente a bocca aperta e a seno scoperto. Lo sappiamo perché qualcuno in sua compagnia ha pensato bene di immortalare quel frangente così importante nella vita di un’attrice, scattando una foto destinata a restare nella storia. “The exact moment”, ha commentato Florence Pugh, “il momento esatto” in cui la sua carriera da interprete ha segnato di fatto una svolta. Fortuna che prima di pubblicare gli scatti su Instagram, l’attrice ha dato un’occhiata alle foto, in particolare alla seconda. L’aggiunta di due simpatiche emoticon a forma di pera lascia intendere cosa sarebbe stato particolarmente in vista. Uno scatto osé, senza dubbio, ma sarebbe stato un peccato mortale non condividere con i fan la gioia di un momento irripetibile.

