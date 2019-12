Florenzi addio alla Roma? Pronta Fiorentina/ “Vi farò piangere”: Zaniolo lo saluta..

Alessandro Florenzi è a un passo dalla Fiorentina: la notizia che da giorni circolava come rumor ora si fa molto più concreta con Petrachi che sarebbe già a buon punto nelle trattative con la Viola per la cessione dell’attuale capitano della Roma. Dopo Totti e De Rossi rischia fortissimo anche il romanissimo verace “Flo”, del tutto sorpassato nelle gerarchie di Fonseca da praticamente tutti gli altri terzini in rosa (da Zappacosta a Santon, passando per Kolarov e in alcuni casi anche da Fazio e Juan Jesus allargati esterni). Ieri sera quell’ultimo assist al bacio per Mkhitaryan, dopo una super partita giocata contro la Spal, potrebbe essere stata la sua ultima azione in maglia giallorossa, l’unica finora indossata dal 28enne terzino della Nazionale. Man of the Match ieri, ricomposta la mezza frattura dei mesi scorsi con la tifoseria che non gradiva le prestazioni opache di Florenzi, ora però non sembra bastare per rimanere quantomeno per la restante parte della stagione. In lizza la Fiorentina con un prestito di 6 mesi e la possibilità del riscatto a fine Serie A: superata la concorrenza di Cagliari e Lione per sostanzialmente motivi familiari, ovvero la possibilità di rimanere a vivere a Roma senza stare a spostare la famiglia. La presenza di Montella a Firenze è poi una garanzia: lui ha lanciato in A nel 2011 Florenzino e lui potrebbe ora rilanciarlo con uno sguardo alla Nazionale e agli Europei.

IERI ULTIMA PARTITA PER CAPITAN FLORENZI?

Florenzi sa benissimo che con Euro2020 alle porte, essere la terza riserva di Santon e Zappacosta non è per nulla un buon viatico per la Nazionale e quindi la decisione, a malincuore, di allontanarsi da Roma magari per potersela riconquistare a suon di giocate. Dopo i due infortuni al ginocchio, la carriera del promettentissimo Alessandro Florenzi sembrava destinata a concludersi anzitempo, invece è tornato e con grande fatica ha provato a reinserirsi in una Roma comunque cambiata tantissimo da un anno con l’altro. Il problema è il ruolo, certamente, con quel terzino basso in una difesa a 4 che non è mai stato amatissimo dal laterale cresciuto a pane e Roma: ma l’amore per la città e la società, e l’esempio davanti di Totti e De Rossi, ha sempre fatto rispondere presente al giovane che per un gol fatto contro il Cagliari arrivò a dare un bacio alla nonna in Tribuna centrale scavalcando tutte le barriere. Un giocatore amatissimo eppure sempre contestato per quella posizione in campo mai trovata del tutto: esterno altro, mezz’ala, terzino destro ma anche sinistro, il tutto senza trovare mai la quadra perfetta. Ormai anche i suoi compagni lo hanno “salutato”, confermando la concreta possibilità dell’addio già a gennaio: «ti meriti tutto il meglio. Grande capitano, ti voglio bene», è il post di Nicolò Zaniolo a fine partita ieri, e anche Lorenzo Pellegrini alla Rai spiega più o meno nello stesso modo il momento delicato per Florenzi «Sono rimasto esterrefatto dal suo atteggiamento, ha dimostrato di cessere un campione dentro e fuori dal campo e un vero capitano. Lui ha rispettato le scelte del mister come dobbiamo fare tutti e dobbiamo andare avanti. Il suo futuro? Non lo so, dovete chiederlo a lui. Che sia qui o da un’altra parte gli auguro il meglio. Ovviamente spero resti qui». Ma più di tutto pesano le parole rilasciate ad un dipendente del club in zona mista ieri sera non sfuggite ai media: Florenzi avvicinandosi ha detto «Domani vi verrò a trovare alla cena aziendale vi farò un discorso strappalacrime, di quelli che faranno piangere un po’ tutti». L’addio è sempre più vicino per il terzo capitano giallorosso in tre anni.

