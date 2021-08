Florenzi al Milan?/ Calciomercato news, i rossoneri chiamano la Roma per il prestito

CALCIOMERCATO NEWS, ALESSANDRO FLORENZI AL MILAN

I rossoneri si sono già mossi parecchio finora in questa finestra di calciomercato estivo ma in queste ore starebbe prendendo corpo l’ipotesi di vedere Alessandro Florenzi al Milan. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Maldini e soci avrebbero preso contatto con la Roma per trattare il classe 1991 Campione d’Europa con la Nazionale del ct Mancini ad Euro 2020. Il contratto di Florenzi con i giallorossi scadrà nel giugno del 2023 ma pare che l’italiano non rientri nei progetti della società e del nuovo allenatore José Mourinho, riconfermando quanto accaduto nelle ultime due stagioni. Tra il gennaio del 2020 ed il giugno del 2021 il trentenne ha vissuto infatti in prestito vestendo le maglie di Valencia prima e di PSG, con cui ha conquistato una Supercoppa francese ed una Coppa di Francia, poi. Il suo amore per la Roma potrebbe non essere sufficiente a permettergli di continuare la sua carriera nella Capitale ed il Milan sta così sondando il terreno per cercare di aggiudicarselo con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Milan/ Le condizioni per Ilicic, ufficiale Caldara al Venezia

CALCIOMERCATO NEWS, PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO

La possibilità che il trasferimento di Alessandro Florenzi al Milan si possa concretizzare potrebbe dunque aumentare nel corso di questa settimana. Nella passata stagione con la maglia del Paris Saint-Germain Florenzi è stato in grado di collezionare due reti ed un assist vincente per i compagni in 36 presenze complessive tra campionato e coppe varie. Come riporta milannews.it, anche l’esperto giornalista Carlo Pellegatti ha confermato l’operazione sul suo canale Youtube: “Si è parlato questa mattina di primi contatti per Florenzi, ma io andrei anche oltre: secondo me già in giornata o al massimo nel giro delle prossime 48 ore il Milan chiuderà l’arrivo del giocatore della Roma. Arrivano conferma anche dall’entourage del terzino che ha giocato l’ultima stagione in prestito al PSG e che ha vinto l’Europeo con l’Italia. La formula dovrebbe essere un prestito con diritto di riscatto che potrebbe trasformarsi in obbligo. Si tratta di un’operazione sostenibile che rende il Milan più forte sulla fascia destra.”

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO MILAN/ L'Atalanta non molla Ilicic, i rossoneri si tengono PobegaCALCIOMERCATO MILAN/ Ilicic si avvicina, lunedì le visite di Hauge all'Eintracht

© RIPRODUZIONE RISERVATA