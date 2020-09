Florenzi al Psg/ Calciomercato, colpo a sorpresa di Leonardo: accordo con la Roma

Alessandro Florenzi pronto a vivere una nuova esperienza lontano da Roma. Come riporta Gianluca Di Marzio, a sorpresa l’esterno destro sarà un nuovo calciatore del Psg. Mancano da sistemare solo gli ultimi dettagli tra le due società, ma ci siamo: l’ufficialità arriverà già nelle prossime ore. Sky Sport iferisce che la fumata bianca è giunta sulla base di un prestito con diritto di riscatto, anche se al momento non sono note le cifre dell’operazione. Un’operazione imbastita sotto traccia dall’agente del calciatore, Alessandro Lucci, e dal direttore sportivo della compagine parigina, Leonardo, alla ricerca di un rinforzo di spessore per la fascia destra dopo l’addio di Meunier, passato al Borussia Dortmund a costo zero.

Il Psg ha colto la palla al balzo: anche in questa stagione Alessandro Florenzi non sarebbe rientrato nei piani del tecnico giallorosso Fonseca e Leonardo non ci ha pensato due volte. Ora il classe 1991 è pronto a giocarsi le sue carte alla corte di Tuchel, l’obiettivo è chiaro: Euro 2020. Dopo l’esperienza in Liga con la maglia del Valencia, 12 presenze in Liga, l’ex Crotone partirà già stasera per Parigi, dove domani sosterrà le visite mediche e dove firmerà il contratto.

«È un giocatore che adoro: gioca ovunque. Avevo pensato a lui per il Paris Saint Germain già tre anni fa», le parole di Leonardo su Florenzi in una recente intervista, già un primo segnale della grande stima del brasiliano nei confronti dell’esterno capitolino. Ricordiamo che Florenzi nel corso delle ultime settimane è stato accostato a numerosi club, sia in Italia che all’estero: restando alla Serie A, il 29enne era finito sul taccuino di Inter, Atalanta e Juventus. Piste che però non sono mai state battute concretamente.

