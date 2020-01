Florenzi al Valencia/ Calciomercato: il capitano saluta la Roma, cifre e dettagli

Alessandro Florenzi saluta la Roma: l’esterno sarà un nuovo calciatore del Valencia. Le due società hanno raggiunto l’intesa questa mattina: il numero 24 si trasferirà in Liga con la formula del prestito secco fino al 30 giugno 2020. Come spiegano i colleghi di Sky Sport, il classe 1991 ritornerà a Trigoria al termine della stagione ma alla corte di Celades avrà l’opportunità di trovare spazio per non perdere la convocazione all’Europeo 2020. Fumata bianca definitiva, dunque, dopo una trattativa serrata: Roma e Valencia hanno discusso della possibilità di inserire il diritto di riscatto nell’operazione, ma alla fine è stato scelto un trasferimento a titolo temporaneo senza possibilità di rilevare il cartellino del capitano giallorosso.

Manca solo l’ufficialità, dunque, per il trasferimento di Alessandro Florenzi al Valencia e la piazza giallorossa si è divisa. I tifosi hanno affollato Trigoria indossando la maglia numero 24, segnale del grande amore provato per uno dei simboli del club. Netta la posizione di Franco Melli ai microfoni di Radio Radio Mattina: «Florenzi fa bene ad andare via, gli hanno reso la vita impossibile a tratti. E’ l’ultimo pezzo di una grande Roma, quella del settore giovanile, che se ne va. In un anno e mezzo sono andati via Totti, De Rossi e Florenzi: è triste, quest’ultimo aveva anche un valore simbolico». In attesa dell’ufficialità di Carles Perez e del via libera per Pedro, la Roma saluta un suo fedelissimo…

