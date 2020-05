Florenzi alla Juventus?/ Calciomercato, per i bianconeri può essere più di un’idea

Pubblicità

Uno scenario di calciomercato abbastanza clamoroso potrebbe riguardare la Juventus: secondo le ultime indiscrezioni la società bianconera avrebbe messo gli occhi su Alessandro Florenzi. Classe ’91, romano e romanista convinto, cresciuto nel settore giovanile della Roma per poi arrivare in prima squadra e diventare in breve tempo un fiore all’occhiello di una squadra che, grazie al progetto di James Pallotta e con Rudi Garcia in panchina, ha definitivamente rilanciato le sue ambizioni dopo qualche stagione in chiaroscuro, contenendo (almeno virtualmente) gli scudetti alla stessa Juventus e facendo presenza quasi fissa in Champions League, dove nel 2018 con Eusebio Di Francesco è arrivata un’incredibile semifinale. Florenzi però è stato costretto a lasciare i giallorossi a gennaio: il feeling con Paulo Fonseca non è mai sbocciato, gli spazi in squadra si sono ridotti e così si è reso necessario l’addio.

Un altro elemento profondamente radicato a Trigoria ha così fatto le valigie, dopo Daniele De Rossi la cui partenza verso Buenos Aires aveva fatto seguito all’addio di Francesco Totti dalla società. Una diaspora inattesa solo qualche mese prima; Florenzi è andato a Valencia in prestito, ma la sua avventura con i pipistrelli è stata interrotta dall’influenza e una squalifica per poi arenarsi, al momento, a causa della pandemia da Coronavirus. Al momento sembra difficile immaginare che il calciatore possa restare in Spagna anche nella prossima stagione; il ritorno alla Roma è apparecchiato ma in giallorosso le opportunità di tornare uno stabile elemento del gruppo sono ridotte al lumicino, tanto che Gianluca Petrachi sta già lavorando per portare in rosa un altro terzino destro e sullo stesso Florenzi ci sono voci che lo spingono lontano dalla capitale. Per esempio alla Fiorentina, perché i viola sono parecchio interessati.

FLORENZI ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO, I BIANCONERI CI PENSANO

La Juventus però venderà quasi certamente Mattia De Sciglio, e potrebbe dare il benservito anche a Danilo; in più la società vorrebbe provare a dare una connotazione più italiana alla rosa, sulla scia del gruppo che agli ordini di Antonio Conte aveva vinto i primi scudetti del ciclo; un punto di forza perché gli elementi a disposizione di Maurizio Sarri possono cementarsi ancor più come gruppo, sfruttando le presenze in nazionale. Alessandro Lucci è procuratore anche di Leonardo Bonucci e Mattia Perin, che dalla Juventus è passato solo brevemente; questo potrebbe senza dubbio aiutare a definire l’affare. Florenzi, al netto della rivalità abbastanza forte tra i bianconeri e la Roma, potrebbe accettare di vestire la maglia dei campioni d’Italia: conosce bene i veterani (ci sono anche Gigi Buffon e Giorgio Chiellini) e sarebbe accolto di buon grado nello spogliatoio.

Poi c’è il discorso tattico: Florenzi a Roma si è ridefinito come terzino destro di grande spinta, ma è il classico jolly capace di giocare in ogni posizione e infatti nel corso della carriera lo abbiamo visto mezzala (come ha iniziato), esterno alto, a volte mediano in una cerniera a due davanti alla difesa oppure spostato a sinistra. Nella Juventus sarebbe immediatamente il titolare a destra nel reparto arretrato, ma Sarri potrebbe giocare con la sua rosa mandandolo a fare il terzo del tridente offensivo alternandolo con Juan Cuadrado, per poi eventualmente provarlo sull’interno in caso ci sia bisogno di un centrocampo di tipo diverso. Insomma, le opportunità non sarebbero male comunque la si giri; i rapporti di calciomercato tra Juventus e Roma si sono rinverditi con l’operazione che la scorsa estate ha mandato Leonardo Spinazzola nella capitale al posto di Luca Pellegrini (poi tornato in prestito al Cagliari) e dunque c’è anche un canale aperto. Da vedere se i bianconeri decideranno di andare fino in fondo, di mezzo come detto c’è la Fiorentina con cui Fabio Paratici ha da tempo contatti aperti per Federico Chiesa…



