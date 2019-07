Florenzi lascia la Roma?/ L’esperto: stanno vendendo i giocatori migliori (esclusiva)

Florenzi lascia la Roma in questa finestra di calciomercato estivo? L’ipotesi di mercato lascia sorpresi i tifosi giallorossi ma considerate le ultime voci che vedono il difensore nel mirino di diversi club in Europa sono sempre più forti. Pure pare che la dirigenza capitolina sia già sulle tracce di un suo sostituto: insomma sarebbe un altro grande addio dopo quello di De Rossi, che farebbe soffrire tanto i tifosi della Lupa, che stanno perdendo tanti nomi storici, legatissimi alla maglia della Roma. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito l’operatore di mercato Dario Pellicani: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Quale sarà il futuro di Florenzi? Potrebbe anche lasciare la Roma, con la società giallorossa che continua a vendere i suoi giocatori migliori, magari anche quelli legati a una certa romanità della squadra. Non c’è più Totti nello staff dirigenziale, se ne è andato De Rossi… sono stati venduti calciatori importanti le scorse stagioni e la stessa cosa potrebbe toccare a Florenzi.

Crede quindi a una sua partenza clamorosa anche questa stagione? Visto il mercato e quello che sta facendo la Roma in questi anni non mi sorprenderebbe questa cosa. Non mi sembrerebbe una cosa inaspettata.

Dove potrebbe andare? Magari in Spagna, in qualche club di seconda fascia della Liga, magari in altri club importanti europei come lo stesso Tottenham.

E in Italia? La Juve vuole Chiesa come esterno e ha messo gli occhi sul giocatore fiorentino, non pensa a Florenzi. L’Inter magari dopo aver risolto il problema dell’attacco potrebbe approfittare di questa situazione di mercato e prendere Florenzi dalla Roma.

Chi potrebbe sostituirlo? Difficile trovare un giocatore alla sua altezza, del suo rendimento, perchè la Roma sta puntando ormai su giovani calciatori stranieri semisconosciuti, non in grado magari di garantire il livello di gioco di Florenzi.

