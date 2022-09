Florenzi, Leao segna primo gol derby e glielo dedica/ Video, Giroud: “Un abbraccio…”

Anche Alessandro Florenzi protagonista nel derby di Milano. L’esterno, assente per infortunio, avrebbe sicuramente preferito esserlo in campo, ma lo è stato in modo diverso. Merito di Rafael Leao, che ha segnato il suo primo gol nel derby della Madonnina, segnando la rete del momentaneo 1 a 1 a San Siro contro l’Inter. L’attaccante portoghese si è lasciato andare ad un’esultanza molto particolare: ha infatti mostrato la maglia del compagno di squadra, dedicandogli di fatto il gol.

Un gran bel gesto quello di Leao che è stato apprezzato dai tifosi rossoneri, non solo quelli presenti a San Siro. Infatti, il gesto è diventato in breve tempo virale sui social, ma ha anche confermato il grande clima di armonia che c’è nello spogliatoio del Milan. Peraltro, Leao non è stato l’unico a dedicare un pensiero ad Alessandro Florenzi. Ci ha pensato, ad esempio, anche Olivier Giroud nelle interviste post partita.

GIROUD “MAGLIETTA PER FLORENZI…”

“La maglietta è per Florenzi, che si è fatto male. Credo che torni dopo il Mondiale, un grande abbraccio a te frate“, ha dichiarato Olivier Giroud ai microfoni di Dazn. La fortuna purtroppo è tornata ad accanirsi contro Alessandro Florenzi, uscito per un infortunio muscolare nei minuti finali della partita contro il Sassuolo. Rischia di restare a lungo fermo a causa dell’infortunio ripartito nel campo dove tre mesi fa festeggiava lo scudetto con il Milan, che infatti è poi intervenuto nelle ultime ore di calciomercato per trovare il giusto rimpiazzo. Una grande e amara beffa per l’ex Roma, che però può contare sullo straordinario affetto dei suoi compagni di squadra e dei tifosi rossoneri. Proprio l’ultimo post pubblicato su Instagram da Alessandro Florenzi è dedicato a Rafael Leao. In quel caso però riguardava una partitella di allenamento…

