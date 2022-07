Florenzi: “Milan mi ha dato fiducia”/ “Mister Pioli ci ha detto di non cambiare mai”

Alessandro Florenzi si racconta, tra vittoria dello scudetto e nuova stagione di Serie A alle porte: “Il Milan mi ha dato fiducia quando in pochi lo avrebbero fatto”, ha raccontato nel corso di una intervista alla Gazzetta dello Sport. “Devo ringraziare soprattutto Ricky Massara, che mi conosceva già, ma spero di essere piaciuto anche a Paolo. E poi il Milan mi aveva già cercato. Quando c’era Boban, a gennaio 2020, ma io avevo dato da due giorni la parola al Valencia. Boban mi ha chiamato: “Non è che cam- bieresti aereo?”. E io a Massara: “Ricky, ti voglio bene, ma ho dato una parola. Se poi dovrà essere, sarà”. E’ successo”.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Shomurodov verso il Bologna, ufficiale: D'Alessio al Milan

Una scelta di cui non si pentirà mai, date le soddisfazioni che si è tolto con la maglia rossonera. Un sogno che è stato possibile anche grazie al tecnico Stefano Pioli. “La magia dello scudetto c’è ancora, la sento. Però va alimentata, altrimenti si spegne. Il mister ci ha detto una frase: “Il successo cambia le persone”. Dobbiamo far sì che a noi non avvenga. In questo è molto bravo”.

Diretta/ Milan Marsiglia streaming video tv: amarcord anni 90 (Amichevole)

Florenzi: “Milan mi ha dato fiducia”. Ora testa al prossimo campionato di Serie A

Alessandro Florenzi ed il suo Milan adesso devono pensare al prossimo campionato di Serie A. I bookmakers, come accaduto anche lo scorso anno, non danno per favoriti i rossoneri. “Anche nel 2021 le favorite erano Juventus e Inter. Diciamo che non mi dà fastidio, mi darà fastidio se alzeranno la coppa a giugno”, ha detto il terzino alla Gazzetta dello Sport.

E sulle due contendenti: “So di fare un torto all’Inter ma dico che la Juve è più forte: si è rafforzata di più. Di Maria è il più forte che abbia mai giocato sulla mia fascia. Meglio anche di Salah, che alla Roma non era ancora esploso”. Anche la squadra di Stefano Pioli però ha le sue carte da giocarsi.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Avanti per centrocampo e difesa: Chukwuemeka più Tanganga

© RIPRODUZIONE RISERVATA