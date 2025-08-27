Florenzi si ritira dal calcio giocato dopo 13 anni di carriera con Roma, PSG e Milan e numerosi anni con la maglia azzurra

Florenzi si ritira, i motivi della decisione

Nella giornata di oggi è arrivata la notizia a ciel sereno che Alessandro Florenzi si ritira dal calcio giocato dopo 13 anni di carriera nella quale ha vestito maglie importanti come quella del Milan e del PSG e soprattutto quella della sua squadra del cuore oltre che della città dove è nato e cresciuto, la Roma. Il terzino trentaquattrenne è arrivato a questa decisione dopo la fine del suo contratto con la squadra rossonera arrivato il 30 giugno di quest’anno dopo 4 anni nei quali è riuscito a contribuire alla vittoria del diciannovesimo scudetto nella stagione 2021/2022.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, 3 anni fa il matrimonio da sogno a Venezia/ Curiosità e tutti i dettagli

La decisione, come lo stesso Florenzi ha confermato, arriva dopo le numerose difficoltà affrontate lo scorso anno nel quale è stato colpito da ripetuti infortuni che lo hanno tenuto lontano dal campo per gran parte della stagione nella quale il suo ruolo è stato più quello di chioccia per i ragazzi più giovani e di membro importante dello spogliatoio. Ad influenzare questa scelta poi potrebbero essere state le accuse ricevute e affrontate nella passata stagione per il caso calcioscommesse in cui è stato collegato al suo ex compagno Sandro Tonali, uno dei due condannati.

DIRETTA/ Sinner Kopriva (risultato finale 3-0), buona la prima per Jannik (Us Open 2025,oggi 26 agosto)

Florenzi si ritira, il video dell’annuncio

Alessandro Florenzi si ritira e l’annuncio viene dato tramite un post sui suoi profili social in un video nel quale l’ormai ex giocatore di Milan e Roma guarda attraverso la recinzione un campetto di provincia dove dei bambini giocano a calcio per poi allacciarsi le scarpe e unirsi a loro per un’ultima partita tra lo stupore di tutti i presenti. Il video è poi accompagnato da un voiceover dello stesso calciatore in cui dà un ultimo saluto e un grosso ringraziamento al calcio, che viene definito come suo grande amore ma soprattutto grande amico a cui ha dato sempre il 100% nonostante le difficoltà incontrate.

DIRETTA US OPEN 2025/ Arnaldi Cerundolo video streaming tv: Musetti al secondo turno! (oggi 26 agosto)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSANDRO FLORENZI (@florenzi)

Florenzi si ritira, i trionfi con la nazionale

Nella sua carriera Florenzi può vantare presenze in grandi squadre come già detto con le quali ha conquistato importanti trofei, il più importante però non può che essere il Campionato Europeo nel 2021 con la nazionale italiana nella storica notte di Wembley contro l’Inghilterra e come membro del gruppo guidato da Roberto Mancini. Con la maglia azzurra ha sempre messo in campo tutto quello che poteva, come dimostra l’acrobatico salvataggio sulla linea nei quarti di finale contro la Germania negli Europei del 2016 che tutti i tifosi italiani ricordano.