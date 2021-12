Floria, figlia di Giuseppe Di Stefano/ La madre Maria Girolami e i fratelli

I figli di Giuseppe Di Stefano: Giuseppe, Luisa e Floria

Floria Di Stefano è la terza figlia del famoso tenore Giuseppe Di Stefano e della prima moglie Maria Girolami, studentessa di canto. I due si sposeranno nel 1949 a New York ed ebbero tre figli: Giuseppe (1952), Luisa (1953-1975), Floria (1957). Nel 1975, a soli 22 anni, è morta di cancro la sorella Luisa, lasciando una nota velata di malinconia anche nel carattere del padre Giuseppe, notoriamente espansivo ed estroverso. Dopo la morte dell’amata figlia, nel 1976, Giuseppe Di Stefano e la moglie Maria Girolami si sono separati. Il nome Floria è sicuramente ispirato al personaggio delle celebre opera lirica “Tosca”. La figlia di Giuseppe Di Stefano ricorda spesso il celebre padre sul suo profilo Instagram.

Maria Girolami: la madre di Floria Di Stefano

Maria Girolami, mancata il 3 maggio 2012, nel 1992 ha scritto il libro “Callas nemica mia” in cui ha raccontato la relazione del marito con la famosa soprano. La storia d’amore tra i due artisti è iniziata nel 1972, quando Di Stefano e la moglie incontrarono a New York la Callas, evidentemente provata dall’infelice amore con Onassis: “All’inizio, lei l’ha usato per ingelosire Onassis, poi se n’è innamorata. Non era difficile. Pippo era bellissimo, affascinante, tremendamente charmant e donnaiolo, ma questo non era un mistero per me. È stato un donnaiolo tutta la vita”, aveva raccontato Maria Girolami a Repubblica in occasione dell’uscita del suo libro. I coniugi Di Stefano si separarono nel 1976 e poco dopo si concluse anche la storia d’amore tra il tenore e la soprano, che morì a settembre 1977: “Lui soffriva, si sentiva in colpa. Sembrava quasi che quella morte fosse colpa mia. Se fosse viva, forse io e lui saremmo ancora insieme. Ma non ho rancori. Spero che, ovunque si trovi, Maria Callas abbia raggiunto la sua pace”.

