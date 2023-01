Florian Teichtmeister accusato pedofilia/ Carriera sconvolta ad un passo dall’Oscar

Florian Teichtmeister accusato di pedofilia

L’attore austriaco Florian Teichtmeister è stato accusato formalmente di reati annessi alla pedofilia. Recentemente comparso nel film Il corsetto dell’imperatrice, una rilettura in chiave femminista della storia della principessa Sissi, era in lizza con il film per vincere l’Oscar di quest’anno, mentre le accuse piovute sull’attore potrebbero costare al film l’ambito premio internazionale.

Wonder Woman 1984/ Su Canale 5 il film con Chris Pine

Florian Teichtmeister, dopo aver negato in un primo momento il suo coinvolgimento nella vicenda, avrebbe ammesso le sue piene responsabilità, decidendo di comparire in tribunale. Il processo si terrà l’8 febbraio e potrebbe costare al famoso attore due anni di carcere. Le autorità, infatti, avrebbero iniziato ad indagare sul suo conto già da settembre del 2021, scoprendo nel computer dell’attore circa 58 mila file contenenti materiale pedopornografico, che comprendevano anche minori di 14 anni. Avrebbero, però, escluso che il reato sia stato perpetrato anche nella realtà, trattandosi di crimini puramente digitali. Il suo avvocato, Michael Rami, citato dal quotidiano Il Messaggero, ha detto che Florian Teichtmeister ha collaborato con le autorità, confessando i propri reati senza mai opporsi alle indagini.

Deep Impact/ Su Italia 1 il film con Robert Duvall e Tea Leoni

Le reazioni alle accuse a Florian Teichtmeister

Dal conto suo, l’attore Florian Teichtmeister avrebbe, insomma, ammesso il reato di pedofilia, mentre il suo avvocato Rami ha spiegato anche che da circa due anni sarebbe in cura da uno specialista. Tuttavia, avverte Il Messaggero, in Austria la notizia sta avendo parecchia risonanza, soprattutto perché le accuse erano note già dal 2021, ma con il nome dell’attore secretato, che quindi avrebbe continuato a recitare normalmente.

Il parlare delle accuse mosse contro Florian Teichtmeister è stato il direttore del Burgtheater Martin Kušej austriaco, citato ancora una volta dal Messaggero. Ha detto che fin dai primi dubbi che potesse essere lui il nome segreto, lo ha affrontato, ma di contro l’attore avrebbe “negato tutto, raccontandoci che la denuncia era un atto di vendetta del suo ex partner“. L’emittente televisiva pubblica austriaca ORF, appresa la notizia, ha subito reciso i rapporti lavorativi con Florian Teichtmeister, sostenendo di non voler più trasmettere nulla che lo includa. Inoltre, a breve il film più recente in cui ha recitato, Il corsetto dell’imperatrice, era in lizza per essere tra i Big 5 degli Oscar, ovvero i film che hanno più possibilità di vincere l’ambito Miglior film. “Siamo scioccati e sconvolti”, hanno commentato i produttori del film, “ma non permetteremo che le azioni di un singolo rovinino e screditino l’incredibile lavoro del cast”.

Uomini selvaggi/ Su Rete 4 il film con William Holden

© RIPRODUZIONE RISERVATA