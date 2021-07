Floriana Angelica, la sofferenza per Federico Rasa/ A Temptation Island, il flirt…

Floriana Angelica e Federico Rasa si sono lasciati al termine della quarta puntata di Temptation Island 2021 anche se, nella quinta puntata, ci sarà un colpo di scena con Federico che chiederà nuovamente un confronto a Floriana. In attesa di capire cosa accadrà tra Floriana e Federico, la Angelica, in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, ha raccontato cosa l’ha fatta soffrire di più. Floriana è tornata sul flirt tra Federico e la single Vincenzo. La protagonista di Temptation Island 2021 ha ribadito di aver visto un reale interesse dell’ex fidanzato nei confronti della tentatrice. Floriana ha spiegato di aver visto tanti piccoli gesti da parte di Federico che le hanno fatto credere di non essere più la donna di cui era innamorato.

Floriana Angelica: le cose dette a Temptation Island da Federico che l’hanno fatta soffrire

Sono tre le cose dette da Federico Rasa che hanno fatto soffrire in modo particolare Floriana Angelica. Quest’ultima ha raccontato di aver sofferto nel sentire il fidanzato nominare la sua ex. Inoltre, a Uomini e Donne Magazine, ha spiegato di aver sofferto nel sentire il fidanzato avere dubbi sui suoi sentimenti. Infine, la cosa che l’ha fatta soffrire di più è stato sentire ammettere di non vederla più come la madre dei suoi figli. Tra i due non sembrerebbero esserci possibilità di ricucire il rapporto, ma la quinta puntata di Temptation Island 2021, in onda lunedì 26 luglio, svelerà la verità su una delle coppie più discusse dell’edizione 2021 del programma dell’amore condotto da Filippo Bisciglia. I fans, nel frattempo, sono tutti schierati con Floriana.

