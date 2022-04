Floriana, Isola dei Famosi: clamorose accuse al programma/ “Clip montate ad arte”

Floriana Secondi esplode durante la diretta dell’Isola dei Famosi 2022. Pesanti accuse rivolte agli autori del programma e a chi si occupa del montaggio. Secondo la naufraga sarebbe tutto poco veritiero rispetto a quanto succede realmente: “Questo programma non è registrato ventiquattro ore su ventiquattro. Le cose vengono montate in un modo così… io sono figlia dei reality. Sono stata centodieci giorni in nomination, sono figlia dei reality. Sono rimasta scostata dal programma, mi fanno sembrare la pazza della situazione. Sembra che io ce l’abbia col gruppo, io stavo cercando in un’idea diversa del reality”, lo sfogo di Floriana.

Da studio, Ilary Blasi cerca di riportare la situazione nella norma, dato che Floriana è molto agitata: “C’è un day time di tre ore anche durante la settimana. Appena Carmen e Alessandra ti hanno nominata, ti sei lamentata. Eppure Carmen ti ha pure specificato il motivo, dicendoti che non ce l’aveva con lei. Non ha mai fatto questo circo e ha ragione”.

Floriana Secondi, accuse all’Isola dei Famosi: “Scorretto montare così le clip”

Floriana non ci pensa due volte a rispondere alla presa di posizione di Ilary Blasi: “Sono impulsiva, ero dispiaciuta per la nomination. Non mi abituo a questo sistema. Estefania? Ho avuto uno screzio con lei, ho lavato pure le lenzuola sue e di Roger”, continua Floriana, che è sul piede di guerra. Da studio Vladimir Luxura le dà la stoccata più pesante: “Non rosicare, sembri più un castoro che una naufraga”. “Che sono un animale? Mi dica che sto rosicando, è brutto così. Io ce l’ho col programma e non col gruppo. Montare le clip così mi sembra davvero scorretto”, conclude nervosamente Floriana.

