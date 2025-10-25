Floriana Lainati, chi è l'ex moglie di Billy Costacurta? Martina Colombari spiazza: "Ecco cosa ha fatto a mio marito", retroscena choc

Floriana Lainati, chi è l’ex moglie di Billy Costacurta e il retroscena choc di Martina Colombari

Martina Colombari e il marito Alessandro Billy Costacurta sono una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo. Insieme da 27 anni hanno condiviso gioie e dolori tra cui i recenti problemi del figlio Achille che adesso sembrano solo un lontano ricordo. La loro storia d’amore è iniziata nel 1996 ma all’epoca il calciatore era sposato è per questo la showgirl ed ex Miss Italia finì nel mirino delle malelingue. L’ex moglie di Billy Costacurta è Floriana Lainati.

E Martina Colombari sull’ex moglie di Billy Costacurta Floriana Lainati ha svelato un retroscena choc riportato da Ballando Segreto. Durante la scorsa puntata, in Sala delle Stelle, Andrea Delogu, Fabio Fognini ed appunto la Colombari hanno parlato della loro vita privata. La Delogu ha ammesso di aver un matrimonio alle spalle, di essere stata sposata per quattro anni con Francesco Montanari. La Colombari, invece, ha svelato un aneddoto spiazzante sull’ex moglie del suo attuale marito: “C’è stata una scena io mi metto con mio marito dopo quattro mesi andiamo in Sardegna torniamo a Linate arriva la sua ex moglie lo vede e lo bacia sulla bocca davanti a me. Io sono rimasta basita.”

Ballando con le stelle 2025, Martina Colombari svela: “Ero gelosa dell’ex moglie di Billy”

Durante la chiacchierata con Andrea Delogu e Fabio Fognini, Martina Colombari si è lasciata andare alle confessioni e sull’ex moglie di Billy Costacurta ha confessato: “Ci siamo conosciuti mentre loro vivevano già in due case diverse. Io ero molto gelosa…” In una passata intervista, invece, la showgirl ha confessato: “Sono stata vista come quella famosa che ha portato via Costacurta alla moglie”. Il matrimonio tra Billy Costacurta e la prima moglie Floriana Lainati è finito nel 1994, nel 2003 è arrivato l’annullamento alla Sacra Rota e un anno dopo il calciatore si è sposato con Martina Colombari, all’epoca già incinta del figlio Achille e la loro storia d’amore dura tutt’ora.