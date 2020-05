Floriana Messina sepolta viva a Ciao Darwin 8/ Panico durante la prova coraggio

Pubblicità

Tanti volti noti nella replica della nona puntata di Ciao Darwin 8 che mette l’una contro l’altra il mondo del web e quello della tv. Nella squadra che rappresenta il mondo della televisione, capitanata da Paola Perego c’è anche Floriana Messina che, con un abito giallo, aderente e con una profonda scollatura, è pronta a scatenare nuovamente l’entusiasmo del pubblico a casa. Il momento clou che vede come protagonista Floriana Messina arriva con la prova coraggio. Durante la puntata trasmessa per la prima volta il 18 maggio 2019, la Messina ha regalato una prova coraggio di panico e paura che, questa sera, i telespettatori di canale 5 hanno la possibilità di rivere. Nonostante mille dubbi, la Messina ha accettato di partecipare alla prova coraggio che prevede la sepoltura dopo il no di due suoi colleghi.

FLORIANA MESSINA, PAURA DURANTE LA PROVA CORAGGIO

Una prova coraggio mozzafiato è quella che vede come protagonista Floriana Messina, concorrente della nona puntata di Ciao Darwin 8 in replica questa sera. “Cerchi di mantenere il sangue freddo e non prenda iniziative perchè altrimenti quello che è solo inquietante diventa anche tremandemente pericoloso”, sono le parole dette da Paolo Bonolis alla Messina poco prima dell’inizio della prova. Spaventata, con una mise sensuale, Floriana Messina si sottopone ad un rito voodo entrando in una bara dove, a farle compagnia arrivano lombrichi, larve di mosca. Urla, lacrime e tensione da parte della Messina. “Ma cosa urla? Sono rigatoni, è un po’ di spazzatura. Su non esageri”, commenta Bonolis. Presa dal panico, Floriana si alza prima del previsto non portando a termine la prova coraggio. “Si calmi, è tutto finito”, commenta poi Bonolis.

Visualizza questo post su Instagram @ciaodarwinreal 🍌🌴📺 Un post condiviso da FLORIANA MESSINA (@floriana_messina) in data: 9 Mag 2020 alle ore 6:01 PDT





