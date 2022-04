Floriana Messina sogno erotico dei calciatori del Napoli/ Kim Kardashian del Vesuvio…

Tutti pazzi per Floriana Messina in quel di Napoli. L’influencer è diventata popolare partecipando al Grande Fratello 12. Durante la permanenza nella casa più spiata d’Italia aveva sfoggiato la sua bellezza che oggi è diventata esplosiva e fa impazzire non solo i tifosi, ma anche i calciatori del Napoli come si legge nella rubrica “Chicche di gossip” del settimanale Chi in edicola da mercoledì 6 aprile. Bellissima, con un decolletè esplosivo e un fondoschiena pronunciato, Floriana Messina, sui social, è stata ribattezzata la “Kim Kardashian del Vesuvio” per le curve mozzafiato che ricordano quelle di Kim Kardashian originale.

Vladimir Luxuria critica Floriana Secondi "Ha esagerato con Vaporidis"/ "È sbagliato"

Sui social, pubblica quotidianamente foto e video con cui scatena la fantasia e i commenti dei suoi 800mila followers che, sotto ogni post, lasciano complimenti e commenti di ammirazione. La Messina, dunque, diventata oggi una delle influencer più seguite, rappresenta anche il sogno erotico dei napoletano spodestando colei che, per anni, è stata ammirata e amata da tifosi e napoletani.

Floriana Secondi, lite con Melandri e Ilona per il bacio di Giuda/ "Non lo accetto!"

Tutti pazzi per Floriana Messina

Floriana Messina è cambiata molto rispetto alla sua prima apparizione in tv quando, da sconosciuta, entrò nella casa del Grande Fratello conquistando una popolarità che le ha permesso di continuare a lavorare nel mondo dello spettacolo. La Messina, anno dopo anno, ha cambiato spesso il suo look e la propria immagine sfoggiando oggi delle curve da capogiro che le hanno permesso di conquistare davvero tutti come si legge su Chi.

“Se ieri il sogno erotico dei tifosi e dei calciatori del Napoli era Raffaella Fico, oggi, gli occhi del pubblico e dei bomber partenopei sono tutti per la bombastica Floriana Messina… ribattezzata la Kim Kardashian del Vesuvio”, si legge nelle Chicche di gossip di Chi.

Floriana Messina, attacco di panico a Ciao Darwin web vs tv/ Video nella bara tra gli insetti..

© RIPRODUZIONE RISERVATA