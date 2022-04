Floriana Secondi abbandona l’Isola dei Famosi?/ “Basta, voglio andare a casa”

L’Isola dei Famosi 2022 rischia di perdere Floriana Secondi come concorrente? Dopo aver pensato di tornare in Italia prima di accettare di continuare l’affentura su Playa Sgamata rientrando, poi, ufficialmente sull’Isola in coppia con Clemente Russo, Floriana Secondi minaccia nuovamente di andare via in seguito ad uno scontro con il gruppo. Tutto è accaduto dopo la diretta della sesta puntata quando la coppia leader formata da Carmen Di Pietro e dal figlio Alessandro hanno deciso di mandare al televoto contro Ilona Staller e Nicolas Vaporidis proprio Floriana e Clemente Russo. Una scelta che il pugile ha accettato, ma che ha letteralmente fatto infuriare la Secondi.

“Dite che non avete nulla contro di me, ma invece credo di sì. Mi avete messa in mezzo votando lui. Quindi grazie, ok che è un gioco, però mi mandate a rischio. Me la prendo eccome, grazie Carmen e anche Alessandro. Non mi è piaciuta sta cosa sono sincera. Scusate ma io ero coinvolta in questa cosa? Non ho detto nulla non c’entro. Grazie mille allora per questa votazione“, ha detto Floriana in diretta durante il collegamento con Ilary Blasi. Tornata sull’Isola, poi, la situazione è peggiorata.

Floriana Secondi lascia l’Isola dei Famosi 2022 per una nomination?

Tornati sull’Isola dei Famosi 2022, i nominati sono stati chiamati a commentare la scelta dei compagni davanti alle telecamere. Clemente Russo, però, si è presentato da solo. Floriana, infatti, furiosa per la nomination ricevuta da Carmen e da Alessandro, ha evitato di commentare. Raggiunta, tuttavia, da Estefania che ha provato a farle capire che quella della coppia leader è stata solo una scelta dovuta al gioco e non personale, è esplosa.

“Basta voglio andà a casa, non cedo l’ora di andarmene. Tanto io c’ho da fare, non è che nun c’ho da fa”, ha detto furiosa. “Carmen ha detto che non ha nulla contro di te”, ha commentato Estefania facendo perdere la pazienza alla Secondi. “Carmen non ha niente contro di me? Estefania levati di mezzo che non c’entri nulla. Non iniziare a fare la populista anche te ti prego. Fammi la cortesia che dopo mi diventi antipatica pure te. Non è che ce l’ho con tutti ma lasciatemi stare“, ha sbottato. Floriana lascerà davvero l’Isola?

