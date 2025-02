Oggi è un noto personaggio televisivo, apprezzata per la sua irriverenza e spontaneità; raro trovare qualcuno che non ricordi come l’abbiamo conosciuta, ovvero grazie alla terza edizione del Grande Fratello. Stiamo parlando di Floriana Secondi, vincitrice del reality di Canale 5 e arrivata a conquistare grande popolarità non solo grazie al trionfo nella Casa più spiata d’Italia ma in generale per il suo modo di essere che ha sempre incontrato il favore del pubblico. A distanza di anni, c’è ancora chi incuriosito si chiede: ma chi è Floriana Secondi? Qual è la sua storia di vita a prescindere dalla fama conquistata al Grande Fratello?

Floriana Secondi ha spesso raccontato come dietro al successo dovuto al Grande Fratello ci sia una storia di vita tortuosa, un’infanzia difficile che oggi la rende ancora più fiera di ciò che è oggi. I suoi genitori si sono separati quando era ancora piccola: “Fin da bambina ho imparato l’importanza delle regole”, ha raccontato tempo fa a Verissimo aggiungendo di essere cresciuta in un collegio: “A mia madre avevano tolto la patria potestà, era limitata anche lei nel vedermi…”. Il tunnel della droga e difficoltà conseguenti, ma nessun risentimento nei confronti della mamma: “Anche lei in un certo senso è da considerare una vittima”.

Ma cosa sappiamo sulla vita privata di Floriana Secondi? L’ex volto del Grande Fratello è legata da diversi anni al fidanzato di nome Angelo; una liaison che ha sempre descritto con parole al miele e rende gioiosa la sua quotidianità. In realtà il tema sentimentale non è al centro dei suoi racconti; sempre molto riservata e attenta a non mettere al centro dell’attenzione il suo amore. In diverse occasioni ha però avuto modo di accennare alla genesi del suo rapporto con il fidanzato trattando anche argomenti come figli e convivenza.

Sappiamo che Floriana Secondi e il fidanzato Angelo si conoscono da quasi vent’anni ma tra loro non c’è stato il colpo di fulmine al primo sguardo; il rapporto si è evoluto nel tempo, fino a sfociare nella splendida liaison che dura da circa 10 anni. “Lo amo perdutamente”, ha dichiarato senza indugi l’ex volto del Grande Fratello che ha anche sottolineato come la differenza d’età tra loro non sia un problema: “E’ stato tra i primi a credere in me”. Oggi Floriana Secondi sarà ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona e chissà che non racconti nuovi aneddoti proprio a proposito della liaison con il fidanzato Angelo.