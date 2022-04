Floriana Secondi, chi è/ Infanzia difficile poi vittoria al GF “Er foco nun se po’..”

Si torna a parlare de “L’Isola dei Famosi” questo pomeriggio a “Verissimo”, in onda su Canale 5: e nel nuovo appuntamento col rotocalco rosa delle reti Mediaset, condotto da Silvia Toffanin, del ricco parterre di ospite farà parte anche Floriana Secondi, una delle ‘naufraghe’ del survival show più famoso della tv italiana e che si racconterà alla padrona di casa. Ma chi è Floriana e cosa sappiamo di lei? Andiamo con ordine e cominciamo dal…

…lontano 2003, televisivamente parlando almeno due ere geologiche fa quando, al termine della terza edizione del “Grande Fratello” e con il reality show ancora sulla cresta dell’onda come vero e proprio fenomeno popolare prima dell’inevitabile declino, a trionfare fu proprio una dei tanti illustri sconosciuti catapultati sulla ribalta mediatica, ovvero Floriana Secondi. Nata il 5 maggio 1977 a Roma e oggi 44enne, l’ex ragazza ruspante del GF ha vissuto una infanzia difficile a causa dei problemi dei suoi, con conseguente entrata in collegio: dopo aver lavorato come cameriera e animatrice turistica, la ragazza intraprende il suo lungo percorso sul piccolo schermo prima con la sopra citata vittoria, poi con la partecipazione a “La Fattoria” prima di una lunga pausa dai riflettori.

FLORIANA SECONDI, CHI E’ L’EX GIEFFINA USCITA DA POCO DA “L’ISOLA DEI FAMOSI”?

Esaurito l’effetto sorpresa, come accaduto ad altri inquilini della Casa, Floriana si era dedicata alla gestione di un suo locale in quel di Milano Marittima, pur senza disdegnare a volte delle ospitate in tv in veste di opinionista o di ex concorrente dei reality, soprattutto nei salotti di Barbara D’Urso, prima della nuova chiamata per l’edizione 2022 de “L’Isola” che ha restituito una Secondi certamente cresciuta ma ancora dotata della verve di vent’anni fa. “Er foco se po spegne… l’acqua nun s’accenne” ha scritto qualche giorno fa sul suo profilo Instagram, presentando la sua prossima partecipazione a “Verissimo”…

Una frase che non solo è una summa della sua romanità ma anche un manifesto di vita, dove tra risvolti sentimentali avventurosi e problemi seri, Floriana non si è fatta mancare nulla. Infatti, oltre alla carriera di cui sopra e alla passione mai nascosta per la palestra e il boby building, come documenta spesso sui suoi canali social, la Secondi ha alle spalle un divorzio con l’ex marito Mirko Santini, da cui ha avuto il suo primogenito Domiziano, oramai adolescente, mentre in seguito ha avuto una love story con Davide Pompili, non coronata dalla nascita di un secondo figlio a causa purtroppo di una aborto spontaneo; successivamente dopo la relazione con Khaled Shaban ecco arrivare il suo ultimo compagno, un architetto di nome Angelo. Tuttavia, nella sua vita c’è stato anche quell’incidente stradale del 2012 causato da una mancata fermata a uno stop e a seguito del quale era risultata positiva a un test antidroga.

