Floriana Secondi torna a far parlare di sé e lo fa durante un’intervista rilasciata a Francesca Fagnani nel suo “Belve”. la ex concorrente del Grande Fratello, che ha conosciuto popolarità proprio grazie al contenitore Mediaset che negli anni 2000 l’ha resa famosa, donandole una vita alla quale fino a poco prima non avrebbe mai pensato, ha rivelato qualcosa in più sul suo passato e sul percorso che l’ha portata poi a prendere parte la trasmissione che l’ha vista vincitrice. Alle spalle, Floriana, ha un passato difficile e la sua storia all’epoca era riuscita a colpire nel segno, impressionando tutti. Proprio della sua infanzia complicata ha parlato nuovamente l’ex concorrente romana del GF: dopo gli anni in collegio Floriana Secondi ha dovuto ricostruire la sua vita con non poche difficoltà.

“Da adolescente, quando sono uscita. Quando era dentro mi colpevolizzavo. Pensavo che non mi volevano. Mi sentivo sola, ma fin da piccola ho avuto una grande forza d’animo” ha raccontato a Francesca Fagnani la ex concorrente del Grande Fratello. E ancora, parlando del collegio, ha spiegato: “Quando sentivo gli altri bimbi piangere li consolavo, mi veniva forza per loro e soffrivo di meno io“. Prima di decidere di prendere parte al reality show, entrando così nel cuore degli italiani con la sua storia complessa, Floriana ha fatto i conti con non poche difficoltà, come si evince anche dalle sue parole.

Floriana Secondi ha conosciuto il successo nel 2003 con il Grande Fratello. La ex concorrente del GF è nata a Roma nel 1977 e da bambina ha vissuto in un collegio dopo la separazione dei genitori. Dopo essere uscita dalla scuola, gestita dalle suore, ha svolto una serie di lavori arrivando appunto ad ottenere la popolarità nel 2003, aggiudicandosi la vittoria del GF. Per anni ha lavorato nelle discoteche come ospite, mentre nel 2013 ha scelto di aprire un locale a Milano Marittima. Nel 2022 la nuova esperienza in tv con L’Isola dei Famosi.