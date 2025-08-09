Floriana Secondi torna a parlare della sua infanzia difficile, segnata dagli anni in collegio dopo la separazione dei suoi genitori

Il periodo più buio e complicato della sua vita, forse, Floriana Secondi lo ha vissuto durante l’infanzia, dopo la separazione dei genitori. L’ex vincitrice del Grande Fratello ha raccontato di essere stata abbandonata e di aver trascorso quelli che avrebbero dovuto essere gli anni della spensieratezza in collegio. Un periodo che ha segnato negativamente la vita di Floriana, rimasta sola e senza genitori. “Ho ferite che non si risolveranno mai”, ha ammesso in una intervista rilasciata a Belve. Tanti i demoni con cui Floriana ha dovuto fare i conti, tante le domande a cui non sapeva darsi una risposta.

Quando finì in collegio, poiché la madre perse la patria potestà, Floriana si sentiva sbagliata. “Io pensavo di essere lì perché ero brutta, non perché i miei genitori avevano dei problemi. Mi sentivo non voluta, uno scarto”, ha confidato ancora nel salotto di Belve. Dichiarazioni forti, così come il dolore che non se ne va.

I problemi in famiglia, ad ogni modo, partivano da lontano. Sempre dalla Fagnani, Floriana Secondi ha raccontato che non solo i suoi genitori vivevano un momento difficile. Ma anche nonna era in difficoltà e pare che si prostituisse. Per questo motivo, con il senno di poi, oggi Floriana riconosce che aver vissuto lontana dalla sua famiglia le abbia giovato.

“È stato meglio crescere lontano da quella famiglia”, ha detto senza esitazioni. Nel suo passato anche tante violenze subite. Un tasto dolente che l’ex concorrente del Grande Fratello e dell’Isola dei Famosi preferisce non approfondire. “Per rispetto a mia madre, che stava male. Ma gli incubi li avevo. Me lo disse un assistente sociale…”, ricorda ancora la Secondi.

