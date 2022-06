Floriana Secondi choc contro vittoria Nicolas Vaporidis/ Lascia lo studio dell’Isola…

Floriana Secondi contro la vittoria di Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi 2022?

Con un plebiscito, Nicolas Vaporidis ha vinto l’Isola dei Famosi 2022 battendo Luca Daffrè. Un risultato che è stato accolto con gioia dalla maggior parte del pubblico anche se diversi telespettatori avrebbero premiato Carmen Di Pietro che si è dovuta accontentare del terzo posto. La proclamazione del vincitore è avvenuta in Honduras davanti agli ex naufraghi del reality. In studio, la vittoria di Nicolas è stata accolta con grandissima gioia da Edoardo e Guendalina Tavassi che hanno stretto un legame molto forte con l’attore. Non tutti gli ex naufraghi, però, hanno gioito con e per Nicolas Vapotidis.

Floriana Secondi choc "Morti i miei gatti mentre ero all'Isola"/ "È stata una strage"

Sul web, infatti, sta circolando un video in cui la protagonista è Floriana Secondi che, durante la proclamazione del vincitore, si alza, lascia il proprio posto ed esce dallo studio con un gesto che è diventato virale.

Il video di Floriana Secondi contro Nicolas Vaporidis? Il web commenta

Lory Del Santo, i coniugi Laura Maddaloni e Clemente Russo, Floriana Secondi, naufraghi che hanno spesso discusso con Nicolas Vaporidis durante la permanenza sulle spiagge dell’Honduras, non hanno mostrato alcun segno di gioia per l’attore. Floriana, in particolare, si è alzata correndo fuori dallo studio come se fosse stata colta da un malore, come sottolinea il Vicolo delle News.

Floriana Secondi "L'Isola? Non è quello che mi aspettavo"/ "Debilitata da certe cose"

Il video del momento in questione è stato pubblicato su Twitter scatenando diverse reazioni da parte del popolo del web. C’è chi condanna il gesto di Floriana e chi non riesce a capire il motivo del gesto della Secondi. Ecco il video in questione.

LEGGI ANCHE:

Floriana Secondi: "Ho perso due bambini"/ "Grande dolore, non mi riprendo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA