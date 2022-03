Floriana Secondi choc: “Ho fatto i miei bisogni dove capitava”/ “Zequila? Dormiva e…”

Durante la seconda puntata dell’Isola dei Famosi si sono viste molte discussioni tra i naufraghi, in particolare Floriana Secondi che non ha perso tempo e ha litigato con la maggior parte dei suoi compagni. L’esperienza all’interno del reality non è iniziato nel migliore dei modi per la donna che ha dovuto vivere per tre giorni a stretto contatto, legati da un elastico, con il suo compagno nel gioco, Antonio Zequila. Ciò ha quindi costretto i due a fare anche i propri bisogni senza staccarsi dall’altro.

La convivenza forzata non è piaciuta minimamente a Floriana che già dopo le prime ore si è molto arrabbiata con gli altri naufraghi. Anche per Antonio la convivenza non è stata facile e dopo poche ore ha sbottato con gli altri concorrenti dicendo: “Sono venuto all’Isola per fare un percorso di libertà dove non ci deve essere costrizione. Devo avere la mia libertà di andare a nuotare, di passeggiare”.

Floriana legata ad Antonio Zequila, la confessione lascia tutti di stucco

Floriana Secondi durante la puntata ha manifestato la sua insofferenza anche ad Ilary Blasi mettendo in evidenza il come il vivere legati 24 ore su 24 è stato molto difficile soprattutto per l’assenza di intimità nel dover andare in bagno e ha confessato: “Andare in bagno legati, veramente ho superato me stessa. Io la notte per non dargli fastidio neanche mi alzo per le mie necessità. Mi sentivo a disagio, non sembra ma io sono molto pudica”.

La donna ha confessato come di notte, se le fosse scappato di andare in bagno avrebbe evitato di svegliare Antonio Zequila: “La facevo dove stavo, accanto allo stoino” dopo questa rivelazione la conduttrice e i due opinionisti sono rimasti interdetti e Nicola Savino ha commentato: “Che bello, che carineria. Non ti sveglio ma ti pis*io addosso. È quel calore che ti fa dormire”.

