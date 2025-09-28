La verità di Floriana Secondi a Verissimo: la malattia del compagno Angelo e i sacrifici da mamma single per Domiziano.

Prima della nuova edizione del Grande Fratello, Floriana Secondi è stata ospite a Verissimo domenica 28 settembre per raccontare la sua vita in vista del reality. Lei, insieme a Cristina Plevani e Ascanio Pacelli saranno in studio come opinionisti insieme a Simona Ventura, e contribuiranno a rendere la trasmissione ancora più autentica riportandola alle sue origini. Floriana Secondi è stata vincitrice del Grande Fratello nel 2003, quando colpì i fan per la sua semplicità e schiettezza, qualità che si sono riviste anche oggi nel salotto di Silvia Toffanin.

L’ex gieffina ha raccontato alcuni aspetti della sua vita privata, svelando alcuni retroscena difficili come il dramma degli aborti e la malattia del suo fidanzato. Oggi Floriana Secondi è mamma di un ragazzo di 17 anni di nome Domiziano, il quale ha mandato a Verissimo un messaggio molto commovente. Lei, dopo aver visto la clip, ha detto di essere convinta che avrebbe meritato una mamma migliore.

Floriana Secondi, tumore del fidanzato: “Sono due anni che combattiamo”

Floriana Secondi è scoppiata a piangere a Verissimo rivelando che il suo compagno è malato: “Due anni fa i medici gli hanno detto che ha un tumore brutto ai polmoni. Stiamo insieme da tredici anni“, ha detto tra le lacrime. “Poco prima del giorno di Natale, due anni fa, gli è stato diagnosticato un tumore ai polmoni. Sono due anni che combattiamo“, ha spiegato a Silvia Toffanin, “Ci siamo uniti tanto, lui è la mia isola felice, ma siamo anche cambiati“. Tra le rivelazioni a Verissimo, Floriana Secondi ha scoperto da poco di avere un fratello: “Si chiama Fabio, fa il tassista e ha 38 anni. Cerca di sapere chi è suo padre, ma l’incontro con nostra madre non è andato bene. Lei oggi mi fa tenerezza, ha avuto problemi di tossicodipendenza, era caduta nella droga“.

