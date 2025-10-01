Grande Fratello 2025 parte male: Parpiglia sogna Floriana Secondi in Casa per riportare vivacità e pubblico.

Purtroppo la prima serata del Grande Fratello 2025 non ha collezionato gli ascolti che ci aspettavamo. Anzi, il risvolto è stato piuttosto preoccupante dato che ha sfiorato a malapena il 20% di share. Il guaio, se così vogliamo chiamarlo, è stata la messa in onda della fiction Blanca su Rai, che invece ha ottenuto un grandissimo successo con oltre il 23%, complice anche il fatto che fosse la prima puntata della nuova stagione. Eppure i telespettatori sono preoccupati di questo inizio traballante, tanto che è spuntata una curiosa ipotesi sull’opinionista Floriana Secondi.

L’ex gieffina fa parte del parco opinionisti di quest’anno insieme ad Ascanio Pacelli e Cristina Plevani, un club molto apprezzato stando a quanto si dice sui social. Ne abbiamo parlato anche nelle nostre Pagelle della prima puntata Grande Fratello 2025, dove abbiamo fatto un piccolo ragionamento su questo nuovo modo di essere opinionisti, più pacato e dolce nel commentare le vicende di chi sta dentro la casa. Nelle ultime ore, però, Gabriele Parpiglia ha fatto un commento che ha scatenato il web tirando in ballo il nome di Floriana Secondi, la quale secondo lui potrebbe entrare nella casa per risollevare gli ascolti.

Floriana Secondi concorrente al Grande Fratello 2025: l’indiscrezione di Gabriele Parpiglia

“Ascanio, Tommy, il vero GF. La vivacità di Simona mette allegria e leggerezza. Guardo il gf dopo anni”. Così scrive un utente a Gabriele Parpiglia, commentando la live della prima puntata. Ma ecco che il giornalista porta subito l’attenzione sugli ascolti e risponde così: “Se gli ascolti non dovessero decollare prevedo e vedo già Floriana dentro la Casa come special“, affermazione che sta senza dubbio facendo sognare i fan che dopo tanto tempo potrebbero rivedere il carattere scoppiettante di Floriana Secondi tra gli altri concorrenti. Un’ipotesi, però, che resta tale dato che bisogna ancora capire come sarà lo share delle prossime puntate.