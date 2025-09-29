L'ex vincitrice del Grande Fratello, Floriana Secondi, si racconta tra vita privata e il periodo buio col figlio Domiziano: "Lo portai dall'esorcista"

Floriana Secondi e la sua vita lontana dai reality: “Una volta portai mio figlio dall’esorcista perché…”

Sono passati parecchi anni dalla sua storica vittoria al Grande Fratello, ma Floriana Secondi non ha perso l’energia e l’esuberanza che l’ha sempre contraddistinta. Lo abbiamo potuto constatare in questi anni, quando la showgirl è stata coinvolto con lo stesso successo della prima volta anche in altri reality. Eppure dietro la sua effervescenza si celano sfide impegnative e momenti della sua vita molto difficili. In una intervista rilasciata non molto tempo fa a Belve, Floriana ha raccontato il suo passato duro e il rapporto complicato con il figlio Domiziano, oggi adolescente.

Angelo, chi è il compagno di Floriana Secondi/ Lei: "Lo amo perdutamente ma viviamo in case diverse"

“Rispetto a me è troppo serio, infatti si vergogna”, ha confidato la Secondi. “Siamo diversi ed è nato vecchio e l’ho portato pure da un prete esorcista”, la rivelazione dell’ex vincitrice del Grande Fratello. Sempre schietta e dritta al punto, Floriana Secondi ammette di aver vissuto con angoscia quel periodo.

Floriana Secondi choc sul fidanzato: "Angelo ha un tumore ai polmoni"/ Lacrime a Verissimo: "Ci ha uniti"

Floriana Secondi sull’ex compagno Mirko Fantini: “Lo lasciai io dopo averlo ricercato”

“Lo portai dall’esorcista perché a tre anni mi disse ‘l’erba sono i capelli del mondo’. Avevo paura”, la dichiarazione senza filtri di Floriana Secondi. Il figlio Domiziano, ricordiamo, nasce nel 2007 dalla storia d’amore tra Floriana e l’ex compagno Mirko. “Era troppo possessivo nei miei confronti, per questo motivo l’ho lasciato. Anche adesso è così, ma non stiamo più insieme”, aveva detto nel 2021 Floriana in una intervista rilasciata nel salotto di Domenica Live.

Domiziano, figlio di Floriana Secondi/ "Ragazzo sensibile, meritava un'altra mamma"

Una storia d’amore, quella col padre di suo figlio, nata in giovane età. I due si erano messi insieme ancora adolescenti per poi lasciarsi e ritrovarsi anni dopo, successivamente alla vittoria del suo Grande Fratello. “Lo cercai io…”, specifica Floriana.