L'ex vincitrice del Grande Fratello, Floriana Secondi, si racconta tra vita privata e il periodo buio col figlio Domiziano: "Lo portai dall'esorcista"
Floriana Secondi e la sua vita lontana dai reality: “Una volta portai mio figlio dall’esorcista perché…”
Sono passati parecchi anni dalla sua storica vittoria al Grande Fratello, ma Floriana Secondi non ha perso l’energia e l’esuberanza che l’ha sempre contraddistinta. Lo abbiamo potuto constatare in questi anni, quando la showgirl è stata coinvolto con lo stesso successo della prima volta anche in altri reality. Eppure dietro la sua effervescenza si celano sfide impegnative e momenti della sua vita molto difficili. In una intervista rilasciata non molto tempo fa a Belve, Floriana ha raccontato il suo passato duro e il rapporto complicato con il figlio Domiziano, oggi adolescente.
“Rispetto a me è troppo serio, infatti si vergogna”, ha confidato la Secondi. “Siamo diversi ed è nato vecchio e l’ho portato pure da un prete esorcista”, la rivelazione dell’ex vincitrice del Grande Fratello. Sempre schietta e dritta al punto, Floriana Secondi ammette di aver vissuto con angoscia quel periodo.
Floriana Secondi sull’ex compagno Mirko Fantini: “Lo lasciai io dopo averlo ricercato”
“Lo portai dall’esorcista perché a tre anni mi disse ‘l’erba sono i capelli del mondo’. Avevo paura”, la dichiarazione senza filtri di Floriana Secondi. Il figlio Domiziano, ricordiamo, nasce nel 2007 dalla storia d’amore tra Floriana e l’ex compagno Mirko. “Era troppo possessivo nei miei confronti, per questo motivo l’ho lasciato. Anche adesso è così, ma non stiamo più insieme”, aveva detto nel 2021 Floriana in una intervista rilasciata nel salotto di Domenica Live.
Una storia d’amore, quella col padre di suo figlio, nata in giovane età. I due si erano messi insieme ancora adolescenti per poi lasciarsi e ritrovarsi anni dopo, successivamente alla vittoria del suo Grande Fratello. “Lo cercai io…”, specifica Floriana.