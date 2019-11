Floriana Secondi/ Contro la d’Urso: “Anche la Rai mi chiama…” (Domenica live)

Floriana Secondi dice la sua verità sul rapporto con Daniele Pompili. “Tutte le volte che lo incontravo c’aveva sempre ‘sto fotografo”. A suo dire, infatti, la loro sarebbe stata solo una storia di facciata. “Non sono mai stata con lui. Lui mi ha rovinata, per i primi anni. Mi ha usata. Tutt’Italia sapeva che noi stavamo insieme”. Barbara d’Urso le rimprovera questo: “Tu hai messo in scena questa storia”. Dunque, lei sarebbe stata complice. Daniele, dal canto suo, sostiene che la loro sia stata una relazione autentica. Nessun ricatto da parte sua, anzi: “La denuncia per calunnia non gliela toglie nessuno”, minaccia Pompili. A un certo punto, tra gli “accusati” di Floriana subentra anche la d’Urso. La vincitrice del Gf 2003 avrebbe parlato male anche di lei: “Puoi leggere questo messaggio?”, la invita, tanto per fare chiarezza. Floriana dice di non aver paura: “Io mi fido di te, Barbara, per questo sono qui. Non è che a me la Rai nun me chiama“. La d’Urso, infatti, sostiene: “Tu eri arrabbiata con me perché io non ti chiamavo. Perché non me l’hai detto?”. (agg. di Rossella Pastore)

FLORIANA SECONDI “INFANGATA E SCREDITATA”

Floriana Secondi regala sempre tante sorprese ai suoi fan: l’ex vincitrice del Grande Fratello è fra le più gettonate in questi giorni fra i giornali di gossip. Daniele Pompili, che lei afferma di non conoscere affatto, l’ha spinta nel vortice delle critiche e dello scandalo. Per questo Floriana si è vista attaccata sui social anche da chi la conosce, seppur virtualmente, da anni. “Chiedo di avere pazienza nel giudicare senza conoscere la mia totale versione dei fatti”, scrive in un lungo post su Instagram, “io sono sempre la Flo che avete apprezzato negli anni. Non avrei mai voluto in un momento bello della mia vita subire ancora violenze, cattiverie di questo genere”. Uno sfogo in cui la Secondi ribadisce ancora una volta la propria versione dei fatti su Pompili: “Senza nessuna ragione valida una persona spregevole che avevo allontanato/bloccato nella mia vita si ripresenta violentemente per mezzo stampa per infangare e screditare la mia persona, ma anche donna e con tristezza anche madre, divulgando foto false con la promessa di un film a luci rosse, truffando gli utenti perché a pagamento”.

FLORIANA SECONDI: “NON HO MAI FATTO UNA FOTO NUDA”

A due settimane di distanza dalla notizia, Floriana sottolinea di non aver mai fatto film di questo tipo, aggiungendo anche che questa persona ha iniziato a bersagliarla, scegliendo diversi salotti televisivi per dire la sua versione dei fatti. “La verità paga sempre. Tardi, ma paga”, conclude l’ex gieffina. L’incubo continua per Floriana Secondi, al centro di uno scandalo per via di alcune sue foto piccanti comparse su una piattaforma a luci rosse. L’autore di tale gesto è Daniele Pompili, che afferma di essere uno suo ex fidanzato, ma che per l’ex gieffina è solo un truffatore. “Non ho mai fatto una foto nuda. Non ci sarebbe nulla di male se mettessi una mascherina e un frustino a carnevale”, dice a Domenica Live. Oggi Floriana Secondi ritornerà nel salotto di Domenica live per chiarire ancora una volta l’intera situazione. Nei giorni scorsi ha rivelato di non aver mai autorizzato la diffusione di questi scatti, che sarebbero stati fatti dodici anni fa da Pompili, grazie a serate che le avrebbe fatto fare senza darle il dovuto compenso.

LE ACCUSE DI POMPILI A FLORIANA SECONDI

“Quando dice che stavo con lui ero fidanzata con il mental coach della Lazio”, sottolinea ancora smentendo di aver avuto qualsiasi relazione con Daniele. In particolare l’ex gieffina risponderà in merito alle chat che Pompili ha deciso di rendere pubbliche tramite Bitchyf per tacciarla di omofobia, messaggi come “Sei soltanto un fr**io di mer*a e una checc* isterica come quella chec*a di S********* che mi ha voluto fare il dispetto pubblicando la tua intervista”, rivelate da Pompili in settimana. Un’invettiva in cui la Secondi parla anche della d’Urso, “solo perchè hai detto che ti ho confidato che siamo rivali e che mi sta sul ca**o. Te sei proprio un cretin* oltre che un fro**io di merd* perchè la d’Urso chiama chi fa audience e io faccio audience”.



