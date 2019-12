Daniele Pompili e Floriana Secondi/ La lite: “Lui è arrivato e…” (Domenica Live)

Floriana Secondi dice la sua sulla lite che l’ha vista scontrarsi, ancora una volta, con il suo ex Daniele Pompili: “è successo quello che si vede – dice l’ospite a Domenica In – sono uscita, subito dopo è uscito lui, è venuto fuori, io stavo aspettando una persona che lavora con me da tanti anni, ma è arrivato lui. Non vorrei mai perdonare certi gesti – dice l’ex gieffina – una persona quando parla dovrebbe stare al posto suo […] mi rende molto nervosa quando le persone mi parlano da vicino. Detto questo capisco anche lui, perché lui continua”. Oggi Floriana ha le idee confuse su Pompili, per questo continua a tenerlo d’occhio: “sono stata costretta a vedere il suo profilo su Instagram perché qualche domanda me la sto ponendo, se mi devo preoccupare”. Ma cosa è accaduto il giorno della lite? “Stavo tranquillamente lì – dice Floriana – non è che lui mi ha picchiata, mi strattonava, mi spingeva un po’, perché voleva a mia attenzione. Per l’amor di Dio – aggiunge l’ospite di Barbara D’Urso – ha tante colpe, magari, almeno per me, questa qua è una situazione molto agitata, ci stava. Perché fa così? – aggiunge Floriana – Vuole entrare nella mia vita, non accetta che io non voglia parlare con lui”. (Agg. di Fabiola Iuliano)

Lui: “non ho mai detto a Floriana cose su…”

A margine della scorsa puntata di Domenica Live, Floriana Secondi e Daniele Pompili avrebbero discusso animatamente. Non sono bastati i chiarimenti in diretta a placare gli animi; a quanto pare, infatti, il confronto sarebbe proseguito a telecamere spente fuori dal salotto di Barbara D’Urso. Non si sa come, ma la conduttrice è stata brava a “pizzicare” i due ex e a far registrare un video. Questo video dovrebbe andare in onda nel corso della diretta di oggi pomeriggio, in cui sarà dedicato ampio spazio alla vicenda di “Flo” (come la chiama la D’Urso) e dell’ex fidanzato. La loro relazione è durata un anno, almeno da quando i due l’hanno ufficializzata. Nelle scorse puntate del programma, la Secondi ha raccontato nel dettaglio come sarebbero andate le cose. Lei sostiene di essere stata ingannata su più fronti, dal momento che Daniele si è presentato per quello che non era. Lui si difende: “Io non le ho mai detto cose false su di me, è chiaro che se mi vedi arrivare con una certa vettura puoi farti l’idea di un certo tenore di vita, ma a questo punto mi chiedo: quindi non stava con me perché mi voleva bene?”.

Floriana Secondi e Daniele Pompili, il confronto a Domenica Live

Oltre a negare le accuse di Floriana Secondi, Daniele Pompili sostiene di volerle ancora bene: “Io le ho chiesto scusa. Sono andato dove si trovava per raggiungerla e parlarle. Le ho chiesto scusa come madre e come donna. Anche lei però mi deve delle scuse, ci siamo fatti molto male”. Ma Floriana è visibilmente risentita: “Adesso mi alzo e ti do uno schiaffo davanti a tutti e ti chiedo scusa”, lo provoca. Poi si spiega: “Sto facendo un esempio. Tu fai del male a una persona, ti faccio una mancanza di rispetto e poi ti chiedo scusa”. Tra le mancanze di rispetto, la più recente è quella della discoteca: “Lui è arrivato con un suo amico. Prima di venire hanno fatto un video aggressivo, dicendo: ‘Adesso andiamo a confrontarci con questa persona, vediamo cosa farà’. Io sono una mamma sola, volevo tornare a casa da mio figlio. Lui mi è venuto addosso, dicendo che mi voleva parlare e voleva spiegare perché mi aveva fatto tutte queste cattiverie. Dopo mezz’ora che non se ne andava e mi girava intorno. Mi metteva le mani sul viso. Se l’avessi respinto, sarebbe stato travolto dai ragazzi lì intorno, gli ho detto: ‘dimmi’”. Questo, dunque, il retroscena dietro al video circolato dopo quell’episodio. “Ho fatto tutto questo perché non ho mai accettato che tu mi abbia fatto fuori dalla mia vita”, si giustifica infine Daniele. Insomma: lui non l’ha mai dimenticata.



