Floriana Secondi e ex marito Mirko, papà di Domiziano/ Figlio “spero tornino insieme”

L’ex vincitrice del Grande Fratello, Floriana Secondi, ospite oggi di Domenica Live anche insieme al suo bambino Domiziano ed al padre Mirko al quale si è nuovamente riunita. Un filmato ha riassunto tutti gli amori passati dell’ex gieffina, dalla cotta per Luca Argentero a Mirko Santini, l’uomo che diventerà poi suo marito. Dopo la fine del matrimonio dal quale è nato il piccolo Domiziano, oggi un adolescente, i due sono tornati nuovamente amici per il bene del figlio. Attualmente è fidanzata con Angelo: “Sono sette anni che stiamo insieme, lo conosco da 18 anni”, ha commentato Floriana.

Mirko, però, si è detto geloso di Floriana. “E’ ancora un amore pazzesco”, ha commentato oggi Floriana, che riserva parole di stima a Mirko, padre di Domiziano. “L’ho lasciato io”, ha ammesso, senza negare che probabilmente la popolarità ha contribuito molto alla fine del loro amore. Lui, tuttavia, prima o poi vorrebbe riconquistarla dopo essere stati dieci anni insieme. Lui si è detto “ancora un pochino” innamorato della ex moglie non avendo trovato ancora l’anima gemella.

Floriana Secondi, pace con Mirko papà di Domiziano

Floriana Secondi si è detta innamorata del suo Angelo anche se l’ex marito Mirko spera possano lasciarsi. “E’ il suo opposto”, ha commentato l’ex gieffina. “Per rispetto di come è chiuso lui mentalmente, Angelo è un genitore e sa come si deve comportare”, ha spiegato Floriana rispetto al rapporto con il figlio Domiziano. “Lui si fida di me”, ha proseguito Floriana. La Secondi ha anche parlato del rapporto con la madre ancora molto complesso. Tornando al ritrovato rapporto con l’ex marito, la donna ha ammesso di aver dormito la scorsa notte a casa sua: “Lui sul divano, io e Domiziano nel letto”, ha spiegato. “Domiziano è stato molto contento di questo”, ha proseguito. Ad entrare in studio anche Domiziano, ormai un ragazzino, seduto tra mamma e papà. Oggi Domiziano ha 13 anni. Parlando della reunion familiare ha commentato: “E’ tanto tempo che non ci incontriamo così, nella stessa casa…”. “Sono felice quando stiamo tutti insieme, magari ci ritroviamo”, ha proseguito il figlio. “Il mio sogno è che tornassero insieme”.



