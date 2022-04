Floriana Secondi eliminata al televoto?/ L’isola dei famosi non è quello che si aspettava…

Floriana Secondi dà una lezione a Carmen Di Pietro: “Pensaci meglio…”

Floriana Secondi si è complimentata con Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni per la loro resistenza. Floriana ha cercato di confortarli spiegandogli che li avrebbero presto liberati dalla corda che li tiene legati. Floriana aveva già vissuto la stessa esperienza con Antonio Zequila e in quel caso c’erano state accese discussioni. Carmen Di Pietro e il figlio invece sono riusciti a mantenere la calma. La naufraga si complimenta: “Dai che oggi vi scarcerano”. Floriana dice a Carmen: “E’ una sofferenza. Pensaci meglio la prossima volta con quella lasagna”. Floriana fa notare a Carmen: “Per mangiare la lasagna ci hai impiegato 30 secondi mentre con Alessandro siete rimasti legati quattro giorni”.

Carmen però di fronte al cibo va in confusione e lo confessa senza problemi: “Io quando mi trovo davanti al cibo prendo e acchiappo”. Floriana scoppia a ridere davanti alla sua rivelazione. Floriana dice: “Avete resistito fino alla fine. Anzi voi avete la catena più leggera, la mia invece era più pesante”. Carmen Di Pietro non avrebbe resistito un altro giorno. Floriana allora le chiede: “E cosa avresti fatto? Saresti andata contro gli altri naufraghi?”. Carmen Di Pietro dice di essere rispettosa delle regole al pari di Floriana: “Mi sarei messa stesa tutto il giorno”.

Floriana Secondi divide il pubblico del reality

Ogni edizione dell’Isola dei Famosi colpisce sempre per la ricchezza del cast scelto, con personalità che riescono sempre a creare dinamiche interessanti e capaci di incollare allo schermo i telespettatori. Tra i personaggi più influenti di questa edizione occupa un posto degno di nota Floriana Secondi. La donna ex volto del Grande Fratello ha dato la sua impronta al reality fin da subito, mettendo in risalto tutte le caratteristiche del suo carattere energico e diretto già note agli spettatori. In particolare tale attitudine della donna l’ha portata fin da subito ad avere forti scontri all’interno della Palapa mettendosi subito faccia a faccia con alcuni naufraghi. Nel corso della diretta di sabato 11 aprile, ovvero la settima puntata dell’edizione 2022 del programma, è stata protagonista di uno sfogo diretto proprio al programma e a chi dirige la scelta delle clip e delle cose da mandare in onda. Floriana ha infatti voluto criticare il modo in cui viene dipinta dal programma, affermando di passare per una persona troppo critica e aggressiva, caratteristiche non appartengono alla sua persona. Chiaramente dallo studio hanno provato a spiegarle che per quanto le clip che vengono trasmesse siano brevi, sono ben studiate dagli esperti del settore al fine di riassumere quello che è l’atteggiamento generale.

Nonostante la spiegazione la naufraga non si è smossa dalla propria posizione dichiarando di essere delusa da tutto ciò e di essere penalizzata dal giudizio sommario che riceve. Come se non bastasse nel corso della serata la donna ha anche perso il televoto insieme al suo nuovo compagno di viaggio, Clemente Russo. I due infatti sono stati così costretti ad abbandonare la palapa per dirigersi nuovamente su playa sgamada. Anche in questa occasione la naufraga ha voluto sottolineare che l’esito del televoto non può non essere slegato con il modo in cui è stata dipinta dal programma. Dopo queste prime settimane di percorso il giudizio sulla naufraga è piuttosto altalenante. Molti ne apprezzano la simpatia e soprattutto la grande voglia di fare, altri però criticano la sua troppa irruenza e la continua ricerca di primeggiare. In particolare non è stata molto gradita la sua esternazione nel corso dell’ultima puntata. Nella prossima serata molti si aspettano nuove discussioni con Floriana protagonista.











