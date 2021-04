Floriana Secondi “Esclusa dall’Isola perché ce l’hanno con me”/ “La Martani sì, io..”

Duro sfogo di Floriana Secondi contro l’Isola dei Famosi e la produzione che l’ha contattata per poi sparire nel nulla liquidando la sua pratica con un bel no. A tenere lontana l’ex gieffina dal programma sembra sia proprio il suo curriculum visto che è stato detto che non ci sarebbero stati volti noti di altri reality proprio per avere a disposizione le loro storie e le novità che i naufraghi possono contattare, ma allora la Secondi si chiede: “Perché Daniale Martani sì e io no?”. Parlando con il magazine Vero, l’ex gieffina spesso in tv nei salotti di Barbara d’Urso, ha rivelato di essere stata esclusa dagli autori perché in passato è stata concorrente del Grande Fratello e La fattoria ma anche Daniela Martani ha fatto il suo stesso percorso e allora perché questa differenza?

Andrea Cerioli lascia l'Isola dei Famosi 2021?/ "Piango sempre nelle clip, ma non.."

Floriana Secondi “Esclusa dall’Isola perché ce l’hanno con me”

L’unica risposta che Floriana Secondi si sente di darsi riguarda proprio una “questione personale”: “Ce l’hanno con me…Non vedo una giustificazione: la prendo ormai come una cosa personale dato che che non mi hanno presa nemmeno come riserva mentre la Martani è sull’Isola”. Poi Floriana Secondi continua sottolineando il fatto che l’Isola è uno dei reality più adatti a lei perché sa cosa significa soffrire la fame: “A Londra da giovane sono stata 10 giorni senza mangiare.. Mi ero pure organizzata con dei professionisti che potessero stare vicini a mio figlio”. Quale sarà la risposta della produzione (semmai ci sarà?)

LEGGI ANCHE:

Isola dei Famosi 2021, eliminato e pagelle/ Sorpresa Francesca Lodo, Cerioli al bivioIsola dei famosi 2021/ Concorrenti e diretta: Daniela Martani e Drusilla al televoto

© RIPRODUZIONE RISERVATA