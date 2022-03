Floriana Secondi fa una drammatica confessione/ “Ho avuto due aborti e mi dissero…”

Floriana Secondi e il racconto choc: “Ho subito due aborti…”

Floriana Secondi ha svelato alcuni retroscena drammatici della sua vita privata. All’Isola dei Famosi, Floriana già si è fatta odiare da alcuni naufraghi per il suo temperamento eccessivo e sopra le righe. Probabilmente però il suo atteggiamento è dovuto anche ad alcune fragilità che la concorrente ha sempre cercato di nascondere. Floriana ha infatti raccontato agli altri naufraghi di aver abortito due volte in passato. Il primo sarebbe avvenuto durante la sua relazione con Mirko Fantini, padre del suo primo figlio, Domiziano e il secondo durante la sua reazione con Daniele Pompili.

La naufraga ha raccontato di avere vissuto una gravidanza già dall’inizio complicata: “Mi hanno ricoverata al Gemelli e lì è stata una cosa naturale, un aborto spontaneo. Questa gravidanza è andata male sin dall’inizio. Da subito ci sono stati dolori e perdite”. Floriana Secondi ha ammesso che difficilmente potrà diventare madre di nuovo. La naufraga si è confidata a cuore aperto con gli altri naufraghi: “In più ho avuto un altro aborto più di tre anni fa, brutto, con emorragia, mi hanno ricoverata d’urgenza e all’epoca mi dissero che sarebbe stato difficile avere un altro figlio. Lo sapevo che sto bebè faceva una brutta fine”. Un dolore insanabile per Floriana che a distanza di anni ancora non è riuscita a metabolizzare quei lutti.

Nella puntata di giovedì 24 marzo, Ilary Blasi comunica ai naufraghi che hanno trascorso una settimana legati con un elastico, ossia le coppie formate da Floriana Secondi e Antonio Zequila e da Ilona che Marco, di poter finalmente liberarsi. Floriana e Antonio sono al settimo cielo poiché la loro settimana è stata davvero terribile: hanno discusso in continuazione poiché lei non riusciva mai a stare ferma, mentre Zequila cercava solo di rilassarsi e godersi la natura. Il naufrago commenta che il problema è stata la totale incompatibilità tra loro due poiché hanno un carattere e un approccio molto diverso. Dopo questa bella notizia però per la naufraga c’è un momento molto teso; infatti, Ilary manda in onda una clip in cui viene mostrato l’acceso scontro che la naufraga ha avuto con Nicolas Vaporidis. Infatti, proprio a causa del nervosismo dovuto alla cintura che teneva legata Floriana a Zequila giorno e notte, la naufraga ha litigato con Nicolas. Nel video si vede come l’attore la inviti a smetterla di lamentarsi in continuazione e, in tutta risposta, la naufraga risponde che il ragazzo è privilegiato perché è arrivato già immune. I due iniziano a litigare ed emerge come ci sia una forte antipatia tra loro. Nicolas sostiene che Floriana si senta una vittima del mondo, sia molto presuntuosa e che si lamenti davvero troppo. Invece la donna ritiene che l’attore sia il più falso di tutti. In Palapa la discussione prosegue e Floriana attacca in modo molto duro il compagno, che cerca di difendersi con forza. L’incompatibilità tra i due è ormai evidente a tutti.

Nel corso della serata, Ilary convoca tutte le coppie per le nomination. La naufraga e Antonio ricevono la nomination solo dall’ultima coppia, formata da Blind e Roberta Morise. La showgirl si dice dispiaciuta per la situazione di tensione con cui è stata accolta e, in accordo con Blind, vota Floriana e Antonio. Secondi e Zequila invece votano per esclusione Lory e Marco, anche se Floriana specifica che lei non avrebbe scelto nessuno perché vuole bene a tutti e, di conseguenza, accetta la proposta del compagno. La coppia Floriana-Antonio finisce nuovamente al televoto contro Carmen Russo e il figlio Alessandro a causa del bacio di Giuda di Ilone e Marco e del voto dei due nuovi leader, Estefania e Nicolas.











