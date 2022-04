Floriana Secondi, fidanzato Angelo preoccupato “È provata”/ Zequila “Ha un problema”

Prima di annunciare nuove anticipazioni sulla puntata de La Pupa e il Secchione show di oggi 12 aprile, Barbara D’Urso, a Pomeriggio 5, ha parlato di Isola dei Famosi, focalizzando la sua attenzione su Floriana Secondi. In studio il suo fidanzato Angelo, già ieri presente in studio con Ilary Blasi per supportarla. Si discute proprio della sua sfuriata causata dalla nomination di Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro e, più in generale, delle sue eccessive reazioni.

Angelo, fidanzato Floriana Secondi/ "È stato tra i primi a credere davvero in me"

Il fidanzato Angelo si dice, come gli altri, sorpreso: “Floriana voleva tanto fare l’Isola però sono rimasto anche io, perché conosco il suo carattere ma la sto vedendo più nervosa del solito. Credo che l’abbiano provata più del solito quei giorni in cui è stata legata a Zequila.”

Angelo racconta il primo incontro con Floriana Secondi a Pomeriggio 5

In studio, tra gli ospiti della D’Urso, c’è però anche Antonio Zequila che, ascoltate queste dichiarazioni di Angelo, replica: “Lei ha un problema di situazioni passate che non è riuscita a risolvere. Si impressione facilmente, già prima dell’inizio del reality ha iniziato a parlare di dinamiche che non le piacevano e per questo veniva un po’ isolata dal gruppo.” Curiosa, la conduttrice chiede poi ad Angelo come sia nata la sua storia con Floriana, che ormai dura da circa otto anni. Lui ha raccontato il loro primo incontro: “Lei aveva da poco vinto il Grande Fratello e venne a fare questo spettacolo con Enzo Salvi e poi finì lì. Io dissi anche ‘Sì è brava, però se la tira un po’ troppo’. Poi sono passati tanti anni e venne il suo manager a propormi un altro spettacolo con Floriana. Io non ero convinto allora lui mi fece parlare con lei. Da una cosa nasce l’altra, andammo a cena e iniziammo a conoscerci…”

Floriana, Isola dei Famosi: clamorose accuse al programma/ "Clip montate ad arte"

LEGGI ANCHE:

Floriana Secondi in piena crisi, eliminata dall'Isola dei Famosi?/ Tanto forte quanto fragile

© RIPRODUZIONE RISERVATA