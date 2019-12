FLORIANA SECONDI/ Filmata in un locale con Daniele Pompili (Domenica live)

C’è attesa per la puntata di Domenica live di oggi, 8 dicembre, in cui saranno ospiti Floriana Secondi e Daniele Pompili. Nelle ultime settimane, e sempre tramite il salotto televisivo di Barbara d’Urso, i due sono scontrati, perlopiù a distanza, ma ora sembra arrivato il momento di un faccia a faccia, dove però i toni potrebbero non essere tanto accesi. Sembra infatti che tra i due possa essere arrivato il momento di seppellire l’ascia di guerra. Daniele Pompili, attraverso un post su Instagram, ha dato appuntamento alla d’Urso e ai suoi followers per oggi, scrivendo di sperare “che questo confronto sia positivo”, indicando anche Floriana nel testo del messaggio. Vedremo come andranno le cose e soprattutto come la padrona di casa deciderà di gestire questo confronto. Al momento, infatti, non sembra chiaro quale direzione possa prendere.

FLORIANA SECONDI, IL FILMATO CON DANIELE POMPILI

È certo infatti che essendo entrambi presenti, Floriana Secondi e Daniele Pompili possano scambiarsi accuse, piuttosto che chiarirsi e magari chiedersi anche scusa per certi atteggiamenti e parole che possono essere state conseguenza di una situazione sfuggita di mano nel corso di settimane di continue dichiarazioni e repliche spesso a mezzo social e non solo tramite Pomeriggio cinque o Domenica live. Tuttavia nel presentare gli ospiti della puntata odierna, Barbara d’Urso ha, durante l’ultimo appuntamento di Pomeriggio cinque, mostrato alcuni frammenti di un video che vede protagonisti Floriana e Daniele. Non è chiaro dove si trovino i due, che vengono ripresi, sembra di nascosto tramite un cellulare, mentre parlano. Dato che si avvicinano molto per farlo, è probabile che nel luogo in cui si trovano ci siano dei rumori forti o della musica.

L’ATTESA PER IL CHIARIMENTO

È possibile quindi che i due si trovassero in qualche locale, anche perché si intravvedono altre persone e a un certo punto quello che sembra essere il bancone di un bar. I frammenti sono stati inoltre trasmessi montati con una musica di fondo e quindi non si ha cognizione di quella che è la traccia audio originale. In un primo momento Pompili sembra rimproverare la Secondi, anche con gesti piuttosto plateali. Si vede anche Floriana che cerca di far capire all’uomo che non vuole che la tocchi. I due però parlano sembra per un po’, come detto avvicinando l’uno la bocca all’orecchio dell’altra, e viceversa, probabilmente proprio per la musica presente nel locale. La d’Urso ha presentato questo video come “esclusivo” e quindi con tutta probabilità oggi verrà mostrato in versione integrale e si capirà qualcosa di più sulla vicenda.



