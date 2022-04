Floriana Secondi: “Ho perso due bambini”/ “Grande dolore, non mi riprendo”

Floriana Secondi, ai microfoni della trasmissione di Canale 5 “Verissimo”, ha dialogato con Silvia Toffanin circa la sua esperienza a “L’Isola dei Famosi 2022”. L’ex naufraga ha rivelato di essere amareggiata per l’uscita dal reality show condotto da Ilary Blasi: “Avrei voluto stare tra i primi cinque de L’Isola, anche perché credo di avere delle qualità”.

Dopo la separazione dei suoi genitori che ha caratterizzato in maniera pesante la sua infanzia, Floriana Secondi ha asserito: “A mia madre hanno tolto la patria potestà e, pur nelle sue mattanze, era limitata nel vederci. Grazie a Barbara D’Urso ho avuto modo di rivedere la mia mamma, però l’avevo già cercata a 14 anni per capire chi fosse. Ci andai con il papà di mio figlio, che fu il mio primo grande amore. Separarmi da lui è stato il mio più grande fallimento, anche se mi rendevo conto che era molto aggressivo, possessivo, geloso nei miei riguardi. Ho lottato per liberarmi da questa mancanza di libertà che lui mi faceva vivere”.

FLORIANA SECONDI A “VERISSIMO”: “IL GRUPPO 0 RH NEGATIVO MI PORTA A RICONOSCERE IL FETO COME UN VIRUS”

Successivamente, a “Verissimo” Floriana Secondi ha asserito: “Come gruppo sanguigno sono 0 rh negativo, siamo il 15% in tutto il mondo ad averlo. Però, questo mi porta a riconoscere il feto come un virus: ho perso due bambini, è stato un grande dolore, una cosa deleteria per me. Non mi riprendo da questa cosa”.

Qual è stato il problema più grande che Floriana Secondi ha dovuto affrontare in Honduras? “All’Isola dei Famosi ho dovuto fare i conti con la noia. Ero tanto tempo da sola e ho coperto ruoli che non voleva coprire nessuno. Lì ho capito quali sono stati i miei sbagli. Mi sono persa, mi sono preoccupata troppo del fare o del non fare degli altri. Ho perso di vista il mio obiettivo, non ho pensato più a cercare di essere ciò che volevo, facendo una brutta figura”.

