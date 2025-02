Una simpatia travolgente, forse una corazza in risposta alle tante difficoltà che ha dovuto affrontare nel corso della sua vita dove per anni ha anche assaporato la bellezza del successo. Stiamo parlando di Floriana Secondi, passata alla storia per la vittoria della terza edizione del Grande Fratello ed entrata nel cuore degli appassionati proprio per la sua naturalezza, per il suo essere genuina e senza filtri. Oggi è stato ospite in collegamento a La Volta Buona di Caterina Balivo per raccontare della sua vita attuale, di cosa caratterizza la sua quotidianità lontana dalla luce dei riflettori.

Floriana Secondi ha parlato della sua attività nel bar nella periferia di Roma, della sua nuova vita dopo il grande successo vissuto ai tempi del Grande Fratello. Incalzata sulla lontananza dai riflettori, l’ex volto del reality ha sottolineato come la persona di oggi sia frutto di esperienze difficili vissute anche di recente. Incalzata sugli affetti, ha spiegato: “Mio fratello non lo vedo da 10 anni, mia sorella invece è diventata mamma…”. Pur parlando di temi difficili, nel corso del suo intervento non ha mai smesso di sorridere; una peculiarità che appartiene da sempre a Floriana Secondi e che forse è ciò che nel tempo ha fatto breccia nel cuore del pubblico.

Floriana Secondi a La Volta Buona: “Ho ritrovato un fratello che non sapevo di avere…”

A gran sorpresa però, proprio durante il suo intervento a La Volta Buona, Floriana Secondi ha lanciato uno scoop incredibile. “Dopo tante brutte storie, posso finalmente raccontare una notizia di grande gioia”. Introduce così l’ex volto del Grande Fratello una rivelazione che ha lasciato di stucco anche gli ospiti in studio: “Ho ritrovato un fratello che non sapevo di avere; era stato dato in adozione ma siamo certi che sia figlio di mia madre perchè c’è il suo nome sul certificato di nascita. Il padre è diverso ma abbiamo qualche dubbio”. Con un sorriso splendido sul volto, Floriana Secondi ha poi spiegato: “Ha 38 anni e devo dire che mi somiglia davvero tanto, non solo dal punto di vista estetico ma soprattutto per il carattere”.