Floriana Secondi, i suoi ‘demoni’/ Abbandono padre, incidente del 2012 e lite con…

Una vita complicata ma, questo va detto, senza mai perdere il sorriso e sempre senza filtri, anche a costo di apparire fin troppo verace: questa è Floriana Secondi, storica vincitrice di una delle prime edizioni del “Grande Fratello” e questo pomeriggio protagonista nel salotto televisivo di “Verissimo”: la 44enne romana, reduce dalla nuova esperienza in un reality come naufraga a “L’Isola dei Famosi”, si racconterà a Silvia Toffanin parlando del suo privato, tra le gioie per il figlio che cresce e i demoni del suo passato, tra un’infanzia difficile e quell’incidente del 2012 che rischiava di restare per lei come una macchia indelebile.

Infatti sin da piccola Floriana ha dovuto affrontare tante difficoltà a livello famigliare che di certo l’hanno segnata, a partire alla separazione dei suoi genitori e dai problemi di tossicodipendenza della madre che non riusciva mai davvero a prendersi cura di lei: anche per questo motivo, da adolescente, era stata mandata in collegio dalle suore; una vicenda che la Secondi non ha mai dimenticato e che, nonostante un incontro avvenuto qualche anno fa da Barbara D’Urso dopo tanti anni di gelo, oggi vedrebbe le due donne nuovamente distanti. Forse Floriana non le ha mai perdonato di non aver dedicato più tempo a lei e i suoi fratelli e lo stesso è accaduto con suo padre che, a detta della diretta interessata, non l’ha abbandonata solo una volta…

FLORIANA SECONDI, UNA VITA DIFFICILE E I SUOI ‘DEMONI’: L’ABBANDONO DEL PADRE, L’INCIDENTE E…

Infatti qualche anno fa Floriana aveva rivelato come, dopo essere stata abbandonata dalla sua famiglia in tenera età, aveva subito una sorta di secondo tradimento da parte del padre, scappato in Brasile con la sua nuova moglie. “Amo mio padre più di me stessa. Non gli parlo ma è solo una lezione di vita quella che gli sto dando perché ho sempre pensato: regala la tua assenza a chi non rispetta la tua presenza” aveva raccontato durante una ospitata a “Domenica Live” e spiegando che il suo atteggiamento di lontananza era dovuto al fatto che intendeva insegnare al genitore come comportarsi nei suoi confronti e di quelli del figlio Domiziano.

Tuttavia la Secondi è diventata la donna che è oggi anche grazie agli errori commessi e alle sofferenze patite a causa di questi. Tralasciando le presunte difficoltà economiche avute in passato (e su cui aveva avuto modo di chiarire) e la vita sentimentale, che oggi la vede al fianco di un uomo più grande di lei e che fa le veci del padre a suo figlio dopo il divorzio da Mirko Fantini, suo primo marito, c’è da ricordare come Floriana abbia vissuto da vicino il dramma della droga: di fronte alle accuse della madre che la invitava e non fare carriera sulle sciagure famigliari, la diretta interessata aveva risposto di sapere quanti strascichi lascia la tossicodipendenza e l’uso dell’eroina. Non solo, nel 2012, a seguito di un incidente stradale con un taxi da lei causato, era stata iscritta nel registro degli indagati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, pur spiegando come nel suo caso l’uso di cannabis risalisse a qualche giorno prima e che non aveva nulla a che fare con l’accaduto.











